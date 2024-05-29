Κασσελάκης: Να σταθούμε αντάξιοι στην ιστορία του Μπελογιάννη

«Έχουμε την ευθύνη κι εμείς να σηκώσουμε ανάστημα και να αγωνιστούμε απέναντι στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης από την επίσκεψη του στην Αμαλιάδα και το Μουσείο για τον Νίκο Μπελογιάννη, συνοδευόμενος από το δήμαρχο της πόλης, Χρήστο Χριστοδουλόπουλο.

Προηγουμένως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είχε περιοδεύσει στον Πύργο Ηλείας όπου είχε την ευκαιρία στο κέντρο της πόλης να συνομιλήσει με πολλούς κατοίκους της περιοχής.

Από το μουσείο, ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε τα εξής:

«Έχω βαθιά και τη συγκίνηση και τη συνειδητοποίηση ότι είμαστε και είμαι ελάχιστος μπροστά στο ανάστημα αυτού του ανθρώπου που είναι πίσω μου, του Νίκου Μπελογιάννη, ο οποίος αγωνίστηκε για τις ιδέες του, για την ελευθερία της πατρίδας του, για τη δικαιοσύνη, για τη δημοκρατία, την ισονομία, την ισοπολιτεία. Και το μόνο το οποίο αισθάνομαι αυτή τη στιγμή είναι η σύγχρονη Αριστερά -εκείνη που έχει στο DNA της να κυβερνήσει για να αλλάξει τον τόπο για το καλό των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, για το καλό της δημοκρατίας και των θεσμών- έχουμε λοιπόν την ευθύνη κι εμείς να σηκώσουμε ανάστημα και να αγωνιστούμε απέναντι στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας, όπως είναι η καταστρατήγηση του κράτους δικαίου, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ατομικών ελευθεριών -είτε αυτό λέγεται παρακολουθήσεις είτε αυτό λέγεται Τέμπη είτε προπαγάνδα.

Οι προκλήσεις είναι παρόμοιες. 'Αλλο περιτύλιγμα, με προφανώς μια άλλη συνθήκη του 2024, αλλά οι προκλήσεις ομοιοκαταλήγουν με την ιστορία που υπήρχε τότε, για την οποία αγωνίστηκε ‘ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο'. 'Αρα λοιπόν, εγώ δεσμεύομαι στον κόσμο της Αριστεράς, στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Κι είμαι τόσο υπερήφανος που ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστάτησε ως κυβέρνηση ώστε αυτό εδώ το μουσείο να ολοκληρωθεί. Και σε όλο τον δημοκρατικό κόσμο να σταθούμε αντάξιοι στην ιστορία του Μπελογιάννη και των αγωνιστών της δημοκρατίας μας, για να μπορέσει αυτός ο τόπος να αισθανθεί υπερήφανος για το μέλλον που θα αφήσει στα παιδιά του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.