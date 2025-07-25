«Όποιος επιχειρήσει να εμποδίσει πολίτη τρίτης χώρας να εισέλθει στη χώρα νομίμως, θα ακολουθείται σε βάρος του η διαδικασία της μήνυσης, της σύλληψης και εν συνεχεία της ποινικής μεταχείρισης βάσει του αντιρατσιστικού νόμου», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ στον Τ/Σ Action24, με αφορμή το περιστατικό με το κρουαζιερόπλοιο στη Σύρο.

Αναλυτικότερα, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, έπρεπε και σε αυτή την περίπτωση να είχε επέμβει η εισαγγελία και να είχε ασκήσει διώξεις εναντίον των διαδηλωτών που δεν επέτρεψαν στους τουρίστες του κρουαζιερόπλοιου να αποβιβαστούν στο λιμάνι της Σύρου. «Όπου ξαναεμφανιστούν τέτοια περιστατικά θα γίνουν συλλήψεις», είπε και σημείωσε ότι υπήρξε συνεννόηση με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια και υπό τον κυβερνητικό συντονισμό και «από εδώ και πέρα μπαίνει στο παιχνίδι και η αστυνομία», πρόσθεσε με έμφαση.

«Στη δημοκρατική μας πολιτεία έχουμε Σύνταγμα και οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να διαδηλώνουν. Στην περίπτωση της Γάζας -ενάμιση χρόνο τώρα- είχαμε στην Ελλάδα 522 συγκεντρώσεις, πορείες, διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες που ξεκινούσαν από το Σύνταγμα ή το Μέγαρο Μουσικής και κατέληγαν μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ. Αυτό είναι δικαίωμα του καθενός να το κάνει και είναι στο πλαίσιο της δημοκρατικής μας διαδικασίας.... Να το κάνουν, αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν αυτό μετατρέπεται σε επιθέσεις εναντίον πολιτών τρίτων χωρών ή Ελλήνων πολιτών για λόγους διάκρισης, τότε στη συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι έχουν ρατσιστικό χαρακτήρα και είναι ρατσιστικές επιθέσεις. Δηλαδή, αυτοί ποιοι είναι που πάνε μπροστά στο λιμάνι και παριστάνουν τους "φύλακες" και με ρατσιστικό τρόπο, καλούν τους πολίτες, που θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα, να μην την επισκεφτούν; Τι είναι αυτό;» αναρωτήθηκε.

«Είναι πλήρης εφαρμογή του αντιρατσιστικού νόμου και έπρεπε και στη συγκεκριμένη περίπτωση η εισαγγελία να ασκήσει διώξεις εναντίον τους, να συλληφθούν και να ασκήσει δίωξη εναντίον τους. Όπου ξαναγίνει αντίστοιχο περιστατικό θα ενεργοποιείται ο αντιρατσιστικός νόμος και όπου ξαναεμφανιστεί τέτοιο φαινόμενο θα γίνουν συλλήψεις», κατέληξε ο υπουργός.

