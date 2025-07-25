Ισραηλινός πρέσβης για το περιστατικό στη Σύρο: Ευχαριστώ όσους στάθηκαν απέναντι στον εκφοβισμό

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατζ με ανάρτησή του στο Χ ευχαρίστησε όσους καταδίκασαν το περιστατικό με τους Ισραηλινούς τουρίστες στη Σύρο, στους οποίους δεν επετράπη, από φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές, να αποβιβαστούν στο νησί.

Η ανάρτησή του στο Χ:

«Θέλω να ευχαριστήσω όσους καταδίκασαν την προσπάθεια να πληγούν οι ισχυρές σχέσεις μεταξύ των λαών μας και να εκφοβιστούν Ισραηλινοί τουρίστες που θα επισκέπτονταν το νησί της Σύρου.

Οι Ισραηλινοί επισκέπτες επιλέγουν σταθερά την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό διακοπών - για την ομορφιά, τον πολιτισμό και τη ζεστή φιλοξενία της.

Ταξιδεύουν συχνά, δαπανούν γενναιόδωρα, ενισχύουν τον τοπικό τουρισμό και ενδυναμώνουν τον δεσμό μεταξύ μας.

Είναι μια πραγματικά αμοιβαία επωφελής σχέση».



I want to thank those who spoke out against the attempt to harm the strong relations between our peoples, and to intimidate Israeli tourists coming to the island of Syros.

Israeli visitors consistently choose Greece as a top holiday destination - for its beauty, culture and warm… — 🇮🇱 Noam Katz (@NoamKatz_) July 25, 2025

