Ισραηλινός πρέσβης για το περιστατικό στη Σύρο: Ευχαριστώ όσους στάθηκαν απέναντι στον εκφοβισμό

«Θέλω να ευχαριστήσω όσους καταδίκασαν την προσπάθεια να πληγούν οι ισχυρές σχέσεις μεταξύ των λαών μας και να εκφοβιστούν Ισραηλινοί τουρίστες», έγραψε στο Χ

Σύρος

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατζ με ανάρτησή του στο Χ ευχαρίστησε όσους καταδίκασαν το περιστατικό με τους Ισραηλινούς τουρίστες στη Σύρο, στους οποίους δεν επετράπη, από φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές, να αποβιβαστούν στο νησί.

Η ανάρτησή του στο Χ: 

«Θέλω να ευχαριστήσω όσους καταδίκασαν την προσπάθεια να πληγούν οι ισχυρές σχέσεις μεταξύ των λαών μας και να εκφοβιστούν Ισραηλινοί τουρίστες που θα επισκέπτονταν το νησί της Σύρου.

Οι Ισραηλινοί επισκέπτες επιλέγουν σταθερά την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό διακοπών - για την ομορφιά, τον πολιτισμό και τη ζεστή φιλοξενία της.
Ταξιδεύουν συχνά, δαπανούν γενναιόδωρα, ενισχύουν τον τοπικό τουρισμό και ενδυναμώνουν τον δεσμό μεταξύ μας.

Είναι μια πραγματικά αμοιβαία επωφελής σχέση». 
 

