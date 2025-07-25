Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αν προκύψουν ατράνταχτα στοιχεία για υπουργό, θα πάμε και σε προανακριτική

Η αναθεώρηση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής με 25 μεταρρυθμίσεις για το 2ο εξάμηνο, βρίσκεται στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11:00 το πρωί, υπό τον πρωθυπουργό.

Όπως τόνισε στον ΣΚΑΙ 100,3 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης πρόκειται για 25 συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που έχουν επιλεγεί με οικονομικά και πολιτικά κριτήρια που αντιστοιχούν σε όλα τα υπουργεία, και η κυβέρνηση θέλει να τρέξουν μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Μεταξύ αυτών, όπως ανέφερε, είναι το σχέδιο υδάτων, η μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες, πράσινες τουριστικές μονάδες και ψηφιακό πελατολόγιο - τιμολόγιο.

Ερωτηθείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι θα προχωρήσει η εξεταστική και αν προκύψουν ατράνταχτα στοιχεία για υπουργού, «θα πάμε και σε προανακριτική».

Τόνισε ότι η κυβέρνηση «ανέλαβε τις πολιτικές ευθύνες της και θα προχωρήσει σε πλήρη εκκαθάριση του προβλήματος ερευνώντας και εταιρείες που συνεργάζονταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε καμία έκπτωση. Η Δικαιοσύνη ασχολείται και έχουν γίνει δίκες προτού φτάσουμε στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.



