Σήμερα η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό - Η ατζέντα

Στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην ατζέντα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου βρίσκονται:

-Εισήγηση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας 'Ακη Σκέρτσο σχετικά με την αναθεώρηση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής - 25 μεταρρυθμίσεις για το β' εξάμηνο 2025,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1226 σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης και την τροποποίηση της Οδηγίας 2018/1673

-Παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας 'Αδωνι Γεωργιάδη ερανιστικού νομοσχεδίου του υπουργείου του.

