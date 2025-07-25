Το παρελθόν μιας σύγκρουσης με μέλλον

Της Δώρας Αντωνίου

«Θα μου θυμίσετε, κα Κοσιώνη, μεταξύ του 2004 και του 2009 ποια σημαντική πρωτοβουλία ανελήφθη στα ελληνοτουρκικά; Γιατί εγώ δεν θυμάμαι κάποια». Η δήλωση αυτή του πρωθυπουργού στη συνέντευξη που παραχώρησε στο προχθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, σηματοδοτεί μια πολυεπίπεδη αλλαγή συσχετισμών και ισορροπιών στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επέλεξε μια γενικόλογη αναφορά για να απαντήσει στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά. Προσδιόρισε με σαφήνεια τον χρόνο με τον οποίο συνέκρινε τη θητεία του στη διακυβέρνηση της χώρας. Και ο χρόνος αυτός, η περίοδος από το 2004 μέχρι το 2009, είναι η περίοδος διακυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή.

Εύλογο το ερώτημα που προκάλεσε άμεσα αυτή η επιλογή του: Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει τώρα να συγκρουστεί με τον Κώστα Καραμανλή; Η πρώτη απάντηση που δίνεται από το πρωθυπουργικό περιβάλλον, από συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, είναι ότι όλη αυτή η κριτική με υπαινιγμούς και αναφορές σε ενδοτισμό και υποχωρήσεις, θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Παραμένει, όμως, το ερώτημα «γιατί τώρα;» με δεδομένο ότι ο Κώστας Καραμανλής εδώ και καιρό έχει καταστήσει σαφές ότι διατηρεί αποστάσεις και κριτική θεώρηση απέναντι στους κυβερνητικούς χειρισμούς σε μια σειρά από θέματα, όχι μόνο στα ελληνοτουρκικά. Φροντίζει, βέβαια, τουλάχιστον μέχρι τώρα, να διατηρεί ύφος και διατυπώσεις τέτοιες, που ενώ καθιστούν σαφές τι και ποιον αφορούν, δεν είναι ακραίες. Όχι τόσο, όσο οι δηλώσεις του έτερου πρώην πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είδε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία.

Η δήλωση του Κώστα Καραμανλή, «μήπως σταδιακά και ανεπαίσθητα περιέλθει η χώρα σε μια μη αναστρέψιμη κατάσταση ομηρίας έναντι της Τουρκίας», με αφορμή την οποία ο πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα για τα πεπραγμένα της περιόδου 2004 - 2009, δεν είναι τωρινή. Έγινε από τον πρώην πρωθυπουργό στις 17 Ιουνίου και τότε δεν υπήρξε αντίδραση. Γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση ότι η απάντηση του πρωθυπουργού δεν ήρθε τυχαία και συγκυριακά.

Με ποιο κριτήριο ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει, σε μια συγκυρία που δεν είναι η καλύτερη δυνατή για την κυβέρνηση, να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο, με τον πρώην πρωθυπουργό και κατ’επέκταση με τη λεγόμενη «καραμανλική» πτέρυγα του κόμματος και το κομμάτι της παράταξης που εκφράζεται μέσω αυτής;

Από την πλευρά των συνεργατών του αναφέρεται ότι πρόκειται απλώς για μια απάντηση στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση ότι είναι ενδοτική. «Κοιτάξτε, ο πρωθυπουργός είπε την αλήθεια. Παρουσίασε την πραγματικότητα και η αλήθεια, μας βολεύει, δε μας βολεύει, ο καθένας από όποια σκοπιά και να τη δει, είναι η μόνη λύση για να προχωράμε μπροστά. Δεν αμφισβήτησε τον πατριωτισμό κανενός προκατόχου του» είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Στέλεχος της κυβερνητικής παράταξης με γνώση του συσχετισμού δυνάμεων, θεωρεί ότι ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε αυτή την κίνηση τώρα διότι έχει καταστεί σαφές ότι η ανεκτική στάση στις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού δεν είχε αποτέλεσμα τη μείωση της κριτικής που ασκεί για την κυβέρνηση. Έτσι, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να κινηθεί, στέλνοντας το μήνυμα ότι προχωράει μόνος του έναντι ενδοπαραταξιακών αντιπάλων, χωρίς να αναλώνεται σε ασκήσεις ισορροπίας και συμβιβασμούς. Προσδοκά ότι αυτό το μήνυμα ισχύος θα βρει ανταπόκριση στην εκλογική βάση.

Το ίδιο στέλεχος εκτιμά ότι πρόκειται για μια ακόμα κίνηση στην κατεύθυνση επαναπροσδιορισμού της σχέσης της Ν.Δ. με ένα πιο κεντρώο ακροατήριο, με περισσότερο τεχνοκρατικό προφίλ. Ένα ακροατήριο, στο οποίο έδειξε ότι απευθύνεται με συνέπεια από την αρχή της πρωθυπουργικής θητείας του.

Ενδεχομένως, αξιολογούν παρατηρητές των εξελίξεων, η κίνηση του πρωθυπουργού να μην είναι ανεξάρτητη από την εντεινόμενη φημολογία ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει σύντομα στη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, με αιχμή της κριτικής του, όπως έχει ήδη δείξει με δημόσιες παρεμβάσεις, τα εθνικά θέματα. Απέναντι σε αυτές τις κινήσεις σπεύδει να περιχαρακώσει την κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης.

Όλοι, πάντως, προεξοφλούν ότι η κίνηση του πρωθυπουργού δεν θα μείνει αναπάντητη. Ο Κώστας Καραμανλής έχει δείξει ότι δεν είναι βιαστικός στις αντιδράσεις του και ότι ξέρει να περιμένει. Το ερώτημα για πολλούς δεν είναι αν ο πρώην πρωθυπουργός θα αντιδράσει, αλλά το πότε θα αντιδράσει και πόσο οξύς θα είναι ο τόνος της αντίδρασής του.

