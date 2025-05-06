Δ. Παπαστεργίου: Θέμα ωρών να βγει στον αέρα ο προσωπικός αριθμός

Για τον προσωπικό αριθμό, το Kids Wallet αλλά και την αξιολόγηση στο Δημόσιο μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Με αφορμή τη χθεσινή παρουσίαση του σχεδίου για την αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας των ανηλίκων ο κ. Παπαστεργίου, από την ΕΡΤ, αναφέρθηκε στο Kids Wallet τονίζοντας ότι η βία και η παραβατικότητα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα πλέον για την ελληνική κοινωνία.

«Κομμάτι της πολιτικής αυτής είναι και η τεχνολογία. Γιατί η βία δυστυχώς αναπαράγεται μέσα από τα social media. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο ήδη στις 30 Δεκεμβρίου, παρουσιάσαμε την πολιτική μας για το πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά και τους γονείς να περιορίσουν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είναι λογικό ένα παιδί να χρησιμοποιεί 4 και 5 ώρες το κινητό του βλέποντας παθητικά βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Kids Wallet τότε το είχαμε ήδη προαναγγείλει και έρχεται να κάνει το εξής πολύ απλό. Πρώτον, να είναι ένας εύκολος τρόπος γονικού ελέγχου. Δηλαδή να μπορείς στο κινητό του παιδιού σου να περιορίσεις τη χρήση και τις ώρες που βλέπει κάποιες πλατφόρμες. Εσύ επιλέγεις ποιές. Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι το Kids Wallet αποτελεί την πρώτη επίσημη ευρωπαϊκή εφαρμογή, η οποία μπορεί να δώσει την πραγματική ηλικία του παιδιού σε μία πλατφόρμα» δήλωσε.

«Οι πλατφόρμες σήμερα λένε ότι 'δεν θέλουμε να δείχνουμε ακατάλληλο υλικό στα παιδιά μας, όμως δεν ξέρουμε την πραγματική ηλικία ή μας έχουν δηλώσει ότι είναι πάνω από 18', το οποίο μπορεί πλέον κανονικότατα να δώσει την ηλικία την οποία αντλεί από το μητρώο πολιτών. Αρκεί βέβαια πλέον και η Ευρώπη και οι πλατφόρμες να συνεννοηθούμε για τον τρόπο με τον οποίο θα δίνουμε την πραγματική ηλικία. Το τρίτο πράγμα είναι πλέον μια κανονική εφαρμογή ταυτοποίησης» σημείωσε ο υπουργός.

«Σίγουρα πρέπει να μιλήσουμε με τα παιδιά μας. Και το λέω αυτό και από την εμπειρία μου στη δική μου οικογένεια, ότι κανένα παιδί δεν θέλει στην αρχή γιατί θα το κοροϊδεύουν οι φίλοι του. Γιατί όμως το να αφήνουμε τα παιδιά μας ελεύθερα σε έναν κόσμο τον οποίο δεν γνωρίζουν και μιλάμε για παιδιά 10, 11, 12, 13 έως και 15. Γιατί στην πολιτική μας μέσα αναφέρεται και η έννοια της ψηφιακής ενηλικίωσης. Σε ποια ηλικία τα παιδιά μπορούν πλέον πιο ελεύθερα να κινούνται στο διαδίκτυο; Αυτή η ηλικία ορίζονται τα 15. Τα παιδιά πλέον πάνε στο Λύκειο. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να περιηγούνται ασφαλώς σε έναν καινούριο, ψηφιακό και μερικές φορές επικίνδυνο κόσμο» πρόσθεσε ο κ. Παπαστεργίου.

Σε ερώτηση για το πότε αναμένεται η συμφωνία με τις μεγάλες εταιρείες των social media απάντησε: «Έχω ήδη μιλήσει με όλες και όλες αντιλαμβάνονται τα ζητήματα και μάλιστα αυτό το διάστημα το κλίμα είναι και πιο βαρύ για τις πλατφόρμες λόγω και των όσων έχουν γίνει, των σειρών που κυκλοφορούν κτλ. Η Ευρώπη τρέχει ένα πιλοτικό και μάλιστα η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που συμμετέχει σε αυτό το πιλοτικό. Εγώ θεωρώ πως είναι θέμα εβδομάδων πλέον να βρούμε αυτόν τον καινούργιο κώδικα για να μπορέσουμε να στείλουμε. Πάντως εμείς πλέον δηλώνουμε επίσημα πως μπορούμε να το κάνουμε και αύριο το πρωί αν μας πουν, είτε το πιλοτικό της Ευρώπης, είτε οι πλατφόρμες, ότι με αυτόν τον τεχνικό τρόπο θέλουμε να μας έρθει η πληροφορία. Εμείς μπορούμε να τη στείλουμε».

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε και στην ύπαρξη της ταυτότητας των παιδιών μέσα στο Kids Wallet. «Θα δείτε λοιπόν ότι πάει να μπει φρένο στην αγορά καπνικών προϊόντων και προϊόντων ατμού και αλκοόλ και σε online περιβάλλον αλλά και σε φυσικό περιβάλλον. Για αυτά τα προϊόντα δηλαδή, η επίδειξη ταυτότητας πλέον θα μπορεί να γίνεται ψηφιακά. Γιατί κανένα πιτσιρίκι δεν κυκλοφορεί την ταυτότητά του έξω. Άρα πάντα υπήρχε η δικαιολογία δεν έχω ταυτότητα μαζί. Πλέον μπορεί να την έχει ψηφιακά. Ο σκοπός είναι να βάλουμε φρένο σε όλες αυτές τις αγορές“.

Για το σύστημα αξιολόγησης στο Δημόσιο, το σχέδιο του οποίου παρουσιάζεται το μεσημέρι, τόνισε ότι “είναι η πρώτη φορά που πλέον επίσημα ζητάμε από τους Έλληνες που είναι γραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας να απαντήσουν σε ερωτήματα σε σχέση με την εμπειρία που είχαν στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής στο Ελληνικό Δημόσιο“. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Και δεν είναι μια διαδικασία που θα γίνει μια φορά. Ο σκοπός είναι να εντοπίσουμε τα ζητήματα που υπάρχουν σε αυτές τις υπηρεσίες, να μετρήσουμε το βαθμό ικανοποίησης αφού πλέον ληφθούν μέτρα».

«Θέλω να πω ότι και στις υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας θα υπάρξει επιπλέον αξιολόγηση. Ετοιμάζεται μια πλατφόρμα που αφού έχεις βγει από ένα νοσοκομείο, έχεις λάβει κάποιες υπηρεσίες υγείας, θα σου έρθει ερωτηματολόγιο πολύ πιο εξειδικευμένο. Αυτό όμως το κάνει και ο ΕΦΚΑ πλέον για τις υπηρεσίες του. Άρα πάμε χωρίς προκαταλήψεις να μετρήσουμε, να αναμετρηθούμε με τον κακό μας εαυτό. Δεν έχουμε να φοβηθούμε πραγματικά τίποτα. Είναι ευκαιρία να δούμε τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά και να πάμε εκεί πλέον χειρουργικά να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα» πρόσθεσε.

Για τον προσωπικό αριθμό ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπογράφτηκε το Προεδρικό Διάταγμα και πιθανώς σήμερα να βγαίνει και σε ΦΕΚ, οπότε πλέον είναι θέμα ωρών να βγει στον αέρα.

«Δεσμευόμαστε ότι δε θα ξανα ταλαιπωρήσουμε για τέτοια ζητήματα τους πολίτες, ακόμα και αν αλλάξουν ταυτότητα σε όλες τις υπηρεσίες και σε όσους αντλούν στοιχεία από τα επίσημα μητρώα του κράτους, θα υπάρχουν τα στοιχεία, τα σωστά στοιχεία. Άρα ο προσωπικός αριθμός να διορθώσει τα κακώς κείμενα και να βοηθήσει την καθημερινότητα των πολιτών».

Κλείνοντας ο υπουργός τόνισε: «Οφείλουμε να εξηγήσουμε το αυτονόητο ότι αν η χώρα ξεκινούσε από την αρχή έναν αριθμό θα είχαμε, δεν θα είχαμε τέσσερις και πέντε αριθμούς. Την ώρα αυτή, έστω κι έτσι, ερχόμαστε να διορθώσουμε μία ψηφιακή ανορθογραφία που υπάρχει».

Πηγή: skai.gr

