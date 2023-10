Χρυσοχοΐδης: Προβλήματα στο ΕΣΥ υπάρχουν αλλά είναι άδικη η εικόνα της «κόλασης» όπως παρουσιάζεται Πολιτική 00:10, 05.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της Υγείας ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία στη Βουλή - Σε λίγες ημέρες σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το δίκτυο αντιμετώπισης των εγκεφαλικών