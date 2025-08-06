Χατζηδάκης: Καμία έκπτωση στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όποιοι και αν είναι οι εμπλεκόμενοι

«Όποιοι και αν είναι εμπλεκόμενοι στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση. Ήδη γίνεται ένας αυστηρός και γρήγορος έλεγχος από την Οικονομική Αστυνομία σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά προτεραιότητα σε εκείνους που έπαιρναν τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στον Real FM.

Παράλληλα, τόνισε πως «έως το τέλος Αυγούστου, σε 25 ημέρες από σήμερα, θα έχουμε εικόνα για αρκετές περιπτώσεις από τα "μεγάλα ψάρια" με στόχο όχι μόνο να αποκαλυφθεί τι έχει γίνει, αλλά και να επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα».

«Το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εξαιρετικά δυσάρεστο για την κυβέρνηση και για όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει. Υπάρχει η εξεταστική επιτροπή, θα ξεκινήσει η διερεύνηση από τη Βουλή σε δημόσιες συνεδριάσεις. Και έχουμε πει ότι αν υπάρξουν στοιχεία θα ήταν πολιτικά ανόητο από την κυβέρνηση να προσπαθήσει να κρύψει κάτι που θα έβλεπε όλος ο κόσμος», τόνισε.

Σε ερώτηση για τα εθνικά θέματα ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, θα ήταν αδύνατο όλοι οι βουλευτές της ΝΔ να έχουν ακριβώς τις ίδιες απόψεις και πρόσθεσε ότι πολλές από τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται είναι χρήσιμες. «Δεν είμαστε δογματικοί, ακούμε όλες τις απόψεις. Το πιο βασικό είναι πως κανείς δεν αμφισβητεί ότι παρά τις πρωτοφανείς δυσκολίες έχουμε σημαντική αναβάθμιση της θέσης της χώρας στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής. Η οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, που συζητούνταν επί χρόνια, η μεγάλη αναβάθμιση του Ναυτικού και της Αεροπορίας, η απάντηση που δόθηκε στην Τουρκία στον Έβρο το 2020, οι έρευνες νότια της Κρήτης, για τις οποίες υπήρξε ενδιαφέρον από μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα οικολογικά πάρκα στο Αιγαίο. Αρκετά από αυτά μάλιστα έγιναν στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Όλα αυτά δεν είναι επιτυχίες της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά της πατρίδας μας. Ακούμε όλους, αλλά όλοι επίσης πρέπει να αντιληφθούν ότι έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα μπροστά στην εξωτερική πολιτική. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση», επεσήμανε.

Σε ερώτηση τέλος για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως θα αξιοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργήθηκε από την υπεραπόδοση της οικονομίας, που συνδέεται με την κυβερνητική πολιτική και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. «Καλό είναι να μην εμφανίζεται κάθε λίγο και λιγάκι ότι ο χώρος αυτός αυξάνεται, την ώρα που είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έμφαση θα δοθεί στη μείωση των άμεσων φόρων, που φαίνεται περισσότερο στην τσέπη του πολίτη και βασικός στόχος θα είναι η απάντηση στο θέμα της ακρίβειας, που είναι το σημαντικότερο», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.