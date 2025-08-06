Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Ζελένσκι – Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε το βράδυ της Τρίτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τους τρόπους ενίσχυσης της αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας αλλά και για την ανάκαμψη της χώρας.

«Συντονίζουμε τα βήματά μας και αναζητούμε ευκαιρίες για την παροχή μεγαλύτερης προστασίας στους Ουκρανούς. Συζητήσαμε την ενίσχυση των δυνατοτήτων της αεράμυνάς μας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα, καθώς η Ρωσία συνεχίζει να πραγματοποιεί ολοένα και πιο βάναυσες επιθέσεις στην Ουκρανία. Μίλησα για έναν νέο μηχανισμό αγοράς αμερικανικών όπλων, τον οποίο εφαρμόζουμε από κοινού με τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Η συμβολή κάθε χώρας μπορεί πραγματικά να ενισχύσει τους υπερασπιστές μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Ο Κυριάκος υπέβαλε επίσης μια καλή πρόταση για την ανάκαμψη της χώρας μας, ιδίως την αποκατάσταση των λιμενικών υποδομών της Οδησσού και την ανάπτυξη διαδρόμων μεταφορών και εφοδιαστικής στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συμφωνήσαμε ότι οι ομάδες μας θα εργαστούν για την εφαρμογή της. Είμαι ευγνώμων για την τόσο αποφασιστική υποστήριξη προς την Ουκρανία και την προθυμία να κάνουμε ακόμη περισσότερα», σημειώνει ο κ. Ζελένσκι.

I spoke with the Prime Minister of Greece, @kmitsotakis. We are coordinating our steps and looking for opportunities to provide greater protection for Ukrainians.



We discussed strengthening the capabilities of our air defense. This is especially important now, as Russia… pic.twitter.com/42h2A6XdPF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2025

Πηγή: skai.gr

