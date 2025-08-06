Με απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων ορίζεται ο δικηγόρος, εξειδικευμένος στο δίκαιο των Νέων Τεχνολογιών, Βασίλης Καρκατζούνης.

H Ειδική Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων συστάθηκε με στόχο τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον συντονισμό δράσεων που αφορούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στη διαχείριση δεδομένων στη χώρα. Σκοπός της είναι να διασφαλίσει την υπεύθυνη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από το Δημόσιο, να ενισχύσει το εθνικό οικοσύστημα καινοτομίας και να λειτουργήσει ως κεντρικός πυλώνας τεχνογνωσίας, προωθώντας έργα με εξωστρέφεια, βιωσιμότητα και ψηφιακή κυριαρχία.

Βιογραφικό Βασίλη Καρκατζούνη

Ο Βασίλης Καρκατζούνης είναι δικηγόρος, εξειδικευμένος στο δίκαιο των Νέων Τεχνολογιών. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) από το Queen Mary University of London, είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με αντικείμενο την προστασία της ιδιωτικής ζωής στην online διαφήμιση.

Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε κρίσιμους τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η διακυβέρνηση του Διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του εθνικού νομικού πλαισίου για τις νέες τεχνολογίες, καθώς και στην εκπροσώπηση της Ελλάδας στις διαπραγματεύσεις για την Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη της ΕΕ (EU AI Act) και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μετά την υιοθέτηση του AI Act, έχει αναλάβει τον συντονισμό των εθνικών ομάδων εργασίας του AI Board και του AI Committee, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ερμηνεία και εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Διαθέτει εκτενή εμπειρία στη συμβουλευτική για θέματα δικαίου πληροφορικής και προστασίας προσωπικών δεδομένων, συνεργαζόμενος με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Το ερευνητικό και επαγγελματικό του έργο επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση δεδομένων και την ηθική και νομική διάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση της σε τομείς όπως η δημόσια διοίκηση και η απονομή δικαιοσύνης. Έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις δικαιοπολιτικές του προκλήσεις.

