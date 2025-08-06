Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μήνυμα Δένδια για τα 5 χρόνια από την οριοθέτηση ΑΟΖ με Αίγυπτο: «Η Ελλάδα δεν κάνει παράνομες συμφωνίες»

«Μια συμφωνία που έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή», τόνισε ο κ. Δένδιας - Στην Αθήνα ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ

Δένδιας

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται από την υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, να τονίζει σε ανάρτησή του στο Χ πως μέσω αυτής προστατεύτηκαν τα εθνικά συμφέροντα, τηρώντας παράλληλα το Διεθνές Δίκαιο και ειδικά το Δίκαιο της Θάλασσας.

«Πέντε χρόνια από την υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο, με την οποία κατοχυρώσαμε τα εθνικά συμφέροντα, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», αναφέρει ο κ. Δένδιας και σημειώνει: 

«Μια συμφωνία που έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, δεν επιβουλεύεται τα δικαιώματα άλλων χωρών, δεν κάνει παράνομες συμφωνίες, ούτε εξαναγκάζει άλλες χώρες σε λεόντειες συμφωνίες».

Συνάντηση Γεραπετρίτη σήμερα με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ

Σημειώνεται πως σήμερα, στη 1 το μεσημέρι ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης θα υποδεχτεί και τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι.

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν, στις 3:00 μ.μ., δηλώσεις των δύο υπουργών προς τον Τύπο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Δένδιας Αίγυπτος ΑΟΖ Γιώργος Γεραπετρίτης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark