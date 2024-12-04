Με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις για την υλοποίηση σημαντικών έργων και υποδομών, αλλά και συνεκτικών ανθρωποκεντρικών πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 1ου συνέδριου ανοικτού διαλόγου, με την επωνυμία «Athens Talks», που θεσμοθέτησε η Περιφέρεια Αττικής.

Με θέμα «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο της σύγχρονης πόλης», και τη συμμετοχή διακεκριμένων προσωπικοτήτων από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, του πολιτισμού και του επιχειρείν, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσίασε αναλυτικά τα 280+1 έργα που θα υλοποιηθούν μέχρι το 2028 σε όλη την Αττική με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης και πηγή χρηματοδότησης.

Έργα, τόνισε, «που αφορούν στις πιο νευραλγικές πτυχές της καθημερινότητας των πολιτών, όπως η θωράκιση από φυσικούς κινδύνους, οι πράσινες πολιτικές, η κοινωνική συνοχή, η ισόρροπη ανάπτυξη, η ανάδειξη του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος κ.α».

Διευκρίνισε ότι η επιλογή για αυτά τα «ζωτικής σημασίας έργα και στους 66 δήμους, με πολλά εξ αυτών να έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα» έγινε με τη συνεργασία των δημάρχων «έπειτα από εκτενή διαδικασία μελέτης και προετοιμασίας». Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα αυτό αποτελεί και την δέσμευσή του «για μια Περιφέρεια αντάξια των προσδοκιών όλων μας», προσθέτοντας πως: «Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας σε όλα αυτά τα έργα, είναι ο άνθρωπος. Η πρόθεσή μας είναι να φέρουμε απτά αποτελέσματα στις γειτονιές μας. Από αυτό θα κριθούμε, από αυτό κρινόμασταν πάντα».

Στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος χαιρέτισε την πρωτοβουλία της περιφέρειας, με την οποία «ανοίγει ένας ζωντανός, δημόσιος διάλογος για όλα αυτά τα οποία οραματιζόμαστε ώστε να αποκτήσουμε ένα καλύτερο αστικό περιβάλλον», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Θέλουμε μια πόλη πιο πράσινη, με περισσότερους δημόσιους χώρους, μια πόλη πιο ψηφιακή, πιο ανοιχτή στην καινοτομία και στην τεχνολογία, μια πόλη πιο ανθεκτική, με υποδομές που θα αντέχουν στις πιέσεις και στις προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική κρίση, μια πόλη πιο συνεκτική, πιο κοινωνική, πιο δημοκρατική, που δεν αποκλείει κανέναν, μια πόλη με καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς, με καλύτερο οδικό δίκτυο, που θα ενθαρρύνει την βιώσιμη αστική κινητικότητα», τόνισε ο κ. Σκέρτσος.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, εξήρε τη σημασία του φόρουμ λέγοντας πως «για τα δεδομένα της αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα είναι ένας νέος, διαφορετικός θεσμός, που έρχεται να ενισχύσει τη διαφάνεια, τη συμμετοχικότητα και την αποτελεσματικότητα όλων μας».

Οι τρεις προτεραιότητες για την Αθήνα

Ο υπουργός, αναφερόμενος στη χρηματοδότηση των έργων, είπε πως «αυτή τη στιγμή οι περιφέρειες διαχειρίζονται περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών κατευθύνεται στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει ένα συντεταγμένο περιφερειακό πρόγραμμα που έχει προκύψει μετά από διάλογο με την κυβέρνηση». Σημείωσε ότι πλέον μεγάλη ευθύνη φέρει ο Νίκος Χαρδαλιάς για να υλοποιήσει μια σειρά από έργα και δράσεις, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι τρεις:

Ο αστικός περίπατος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, το «Αέναον» Μητροπολιτικό Πάρκο στον Φαληρικό Όρμο και η επέκταση του Μετρό της Αθήνας, η «Γραμμή 4» από το Γαλάτσι έως το Γουδί, και σε επόμενη φάση στον βόρειο τομέα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, τόνισε ότι πρέπει «να σχεδιάζουμε όχι με ορίζοντα το 2025, αλλά το 2035», αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται για τη δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου μέσα από τη νέα «Χάρτα Αυτοδιοίκησης». Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών, για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης «έργων υπερτοπικής, μητροπολιτικής σημασίας», «έργα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη φυσικών καταστροφών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής», όπως είπε, ενώ δήλωσε ότι συντάσσεται με τις απόψεις του περιφερειάρχη Αττικής για την εξασφάλιση ξεκάθαρων αρμοδιοτήτων και επαρκών πόρων στους αυτοδιοικητικούς φορείς. Επίσης εξήρε τη συμβολή του Ν. Χαρδαλιά στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας καθ' όλη τη διάρκεια της πολιτικής πορείας του.

Ανάπλαση, πολιτισμός και τουριστική ανάπτυξη

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε εκτενή αναφορά στα 19+1 έργα πολιτισμού που αφορούν την Περιφέρεια Αττικής, με βασικό στόχο την «ανάδειξη της ελκυστικότητας του πολιτιστικού πλούτου, με γνώμονα την αύξηση της επισκεψιμότητας και την ενίσχυση της χωρικής της διάχυσης σε όλη την περιφέρεια».

Επισήμανε πως για το σκοπό αυτό θα διοχετευτούν πόροι 48 εκατομμυρίων ευρώ, από προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027, σε έργα και δράσεις που αναζωογονούν την πολιτιστική κληρονομιά, ενδυναμώνουν και εμπλουτίζουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Ενδεικτικό του πολιτιστικού πλούτου που διαθέτει η Αττική αποτελεί το γεγονός πως στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως υπογράμμισε η κ. Μενδώνη, υπάρχουν 2 μνημεία της Unesco (Ακρόπολη και Μονή Δαφνίου), 273 αρχαιολογικοί χώροι, 1.861 μνημεία, 124 ζώνες προστασίας, 7 ιστορικά κέντρα, 6 παραδοσιακοί οικισμοί, 10 τμήματα οικισμών με παραδοσιακό χαρακτήρα και 7 άλλοι οικισμοί και σύνολα με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, στο νησιωτικό της τμήμα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης τόνισε πως το χαρτοφυλάκιό του «επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στις αστικές αναπλάσεις οι οποίες αποτελούν ένα τεράστιο πακέτο έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτές εντάσσεται η Αθηναϊκή Ριβιέρα, το παραλιακό μέτωπο δεκάδων χιλιομέτρων που στρέφει την Αθήνα προς τη θάλασσα. Η διπλή Ανάπλαση Βοτανικού-Αλεξάνδρας που θα αλλάξει καθοριστικά τις περιοχές του Βοτανικού και του Λυκαβηττού.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη συνεχάρη την Περιφέρεια Αττικής για τη διοργάνωση του Athens Talks, καθώς «προωθεί τον διάλογο, μέσα από τον οποίο θα αναδειχθούν οι μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές της περιοχής. Δυνατότητες, που επαυξάνει ασφαλώς η τουριστική ανάπτυξη, η οποία τα τελευταία χρόνια διαδραματίζει όλο και πιο καταλυτικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιφέρειας».

Ανέφερε ότι: «Η ανάπλαση του παράκτιου μετώπου, τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, όπως π.χ. η εμβληματική επένδυση του Ελληνικού και η επενδυτική δραστηριότητα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, διαμορφώνουν το περιβάλλον για την περαιτέρω ανάδειξη της Αττικής ως προορισμού παγκόσμιας εμβέλειας». Έκανε δε, ειδική μνεία στη σύσταση Συμβούλιου Οινοτουρισμού, αλλά και στην προώθηση του οινικού τουρισμού εκ μέρους της περιφέρειας.

Στην ανάγκη εφαρμογής ενός αποτελεσματικού μοντέλου αποκεντρωμένης διακυβέρνησης, με στόχο μια επιτυχή κλιματική μετάβαση, αναφέρθηκε στο βίντεο του χαιρετισμού του ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Vasco Alves Cordeiro.

O κ. Κορντέιρο υπογράμμισε ότι η επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της Ε.Ε. εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις δράσεις των περιφερειακών αρχών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των μέτρων προσαρμογής εκτελούνται σε τοπικό επίπεδο. «Είναι απαραίτητη η σωστή χρηματοδότηση σε περιφερειακό επίπεδο», είπε ο κ. Κορντέιρο και πρόσθεσε: «Η εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας απαιτεί τεράστιες επενδύσεις -μόνο η πολιτική συνοχής παρέχει 92 δισ. ευρώ στις περιφέρειες και τους δήμους κατά την τρέχουσα περίοδο για ανάλογους σκοπούς».

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Μητροπολιτικής Περιφέρειας του Παρισιού Ile de France Valerie Pécresse(Βαλερύ Πεκρές), ανοίγοντας την θεματική για τις Στρατηγικές Βιώσιμης Ανάπτυξης στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις, τόνισε πως «στόχος κάθε περιφερειακής διοίκησης είναι να οριοθετεί εφικτά στοιχήματα και να δρα αποφασιστικά για να τα κερδίζει».

Αναφέρθηκε στις καλές πρακτικές που υιοθέτησε η διοίκηση της Ile de France για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου, την αποσυμφόρηση του αστικού ιστού, την χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα και την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας. «Χτίζουμε σήμερα τις πόλεις του αύριο», κατέληξε η κ. Πεκρές, αναφερόμενη στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συναντίληψης με τον κ. Χαρδαλιά για ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων από την κλιματική κρίση.

«Ορόσημο» χαρακτήρισε στο μήνυμά της η γενική διευθύντρια Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG REGIO), Θέμις Χριστοφίδου, τη νέα πλατφόρμα διαλόγου «Athens Talks», υπογραμμίζοντας ότι «οι δήμοι και οι περιφέρειες αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις ανάπτυξης της Ευρώπης», καθώς τις δύο τελευταίες δεκαετίες υλοποιούνται σημαντικές επενδύσεις, που μειώνουν τις ανισότητες και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή σε ολόκληρη την Ε.Ε.

«Η Αττική με τις επενδύσεις που έχουν γίνει έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο», ανέφερε και με αφορμή το Κολέγιο των Επιτρόπων το οποίο ξεκινά την πενταετή του θητεία αυτή τη βδομάδα, επισήμανε ότι «οι περιφέρειες μπαίνουν στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού χάρτη. Ας επενδύσουμε λοιπόν στην ανάπτυξή τους, έχοντας τον πυρήνα τους τον άνθρωπο».

Στο «ξεκλείδωμα» της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στη χώρα μας, στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Φαληρικό, αναφέρθηκε ο επικεφαλής του Τμήματος Ελλάδας-Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης περιφερειακής Πολιτικής και αστικής Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κάρστεν Ράσμουσεν, λέγοντας: «Το "ΑΕΝΑΟΝ" είναι ένα πολύ μεγάλο έργο για την Αττική και την Ελλάδα και για αυτό αξίζουν συγχαρητήρια στην περιφέρεια και σε όλους. Με το Ελληνικό και το "ΑΕΝΑΟΝ", ανακαλύπτουμε ξανά το παραλιακό μέτωπο, στρέφοντας εκ νέου το ενδιαφέρον - και το επενδυτικό - προς τη θάλασσα». Πρόσθεσε, δε, ότι με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και το «πρασίνισμα» της λεωφόρου Συγγρού, η Αθηναϊκή Ριβιέρα θα μπορούσε μελλοντικά να ξεκινάει από την Πύλη του Ανδριανού, επαναφέροντας τη διασύνδεση της πρωτεύουσας με τη θάλασσα.

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με τη Μητροπολιτική Περιφέρεια Παρισίου (Île de France)

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Athens Talks, η πρόεδρος της Île de France Βαλερύ Πεκρές και ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ των δύο μητροπολιτικών περιφερειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η από κοινού ανάληψη δράσεων για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιφερειών, που θα συμβάλει στη χάραξη και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της.

Σε αυτό το πλαίσιο, προωθείται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο περιφερειών, η συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και η ενίσχυση των προσπαθειών για τη βελτίωση της πρόσβασης των τοπικών αρχών σε ποικίλες πηγές χρηματοδότησης, προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

«Αυτή η συμφωνία αφορά την πράσινη πόλη του αύριο. Γιατί πρέπει να θέσουμε και στην Ελλάδα και στη Γαλλία τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, αφού συμφωνήσουμε στις βέλτιστες πρακτικές. Με τον Νίκο Χαρδαλιά σχεδιάζουμε να συγκεντρώσουμε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, ώστε να ενώσουμε δυνάμεις για την πράσινη προσαρμογή», δήλωσε η κ. Πεκρές, παραδίδοντας στον κ. Χαρδαλιά επίσημη πρόσκληση για συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη διεθνή έκθεση βιώσιμου αστικού σχεδιασμού ΒΑΡ, που θα διεξαχθεί στις Βερσαλλίες τον ερχόμενο Μάιο.

«Τα χαρακτηριστικά μητροπολιτικότητας που συνδέουν την Αττική με την Ile de France, είναι αυτά στα οποία πραγματικά πιστεύουμε κι αφορούν στη μητροπολιτική διαχείριση, τις οριζόντιες πολιτικές για την κλιματική κρίση», υπογράμμισε ο κ. Χααρδαλιάς και πρόσθεσε: «Το ζητούμενο είναι πώς δημιουργούμε μια κινητικότητα γύρω από τα ζητήματα θωράκισης των μητροπολιτικών περιοχών, υιοθετώντας συγκεκριμένες τακτικές και πρακτικές. Θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις περιφέρειες ως μοχλό ανάπτυξης, ως εργαλεία που μπορούν να διαχειριστούν ολιστικά όσα ζητήματα ταλαιπωρούν καθημερινά τους πολίτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

