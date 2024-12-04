Δέσποινα Βλεπάκη - Γιάννης Ανυφαντής

Πάνω από μία ώρα διήρκεσε η συνάντηση που έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή.

Η συνάντηση ξεκίνησε με χαλαρή κουβέντα, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να φτάνει στο ραντεβού τρία λεπτά μετά τις 12. Μόλις ο κ. Ανδρουλάκης μπήκε στο γραφείο του πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης του είπε ότι οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν τι θα τον κεράσει.

«Ντολμαδάκια» απάντησε ο κ. Ανδρουλάκης, «πράσινο τσάι;» τον ρώτησε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Καλώς τον. Πώς είσαι; Καλά; Με ρώτησαν τι θα σε κεράσω»

Νίκος Ανδρουλάκης: «Ντολμαδάκια»

Μητσοτάκης: «'Πράσινο' τσάι;»

Ανδρουλάκης: «Πώς πήγε χθες (σ.σ η συνάντηση με Στάρμερ);»

Μητσοτάκης: «Πήγε καλά. Ήταν ενδιαφέρουσα σαν συζήτηση. Γνωρίζω καλά τον Βρετανό πρωθυπουργό αλλά τώρα είχα την ευκαιρία να τα πούμε εφ' όλης της ύλης. Αναμένουμε τις εξελίξεις για τα Γλυπτά».

Χαίρομαι πολύ που έχω τη δυνατότητα να σας συγχαρώ και επίσημα ως πολιτειακό παράγοντα. Δεν είναι δουλειά της αντιπολίτευσης να συμφωνεί με την κυβέρνηση, μπορούμε όμως να συζητούμε με ειλικρίνεια, να έχουμε επικοινωνία όποτε χρειάζεται. Αυτό επιβάλλουν οι καιροί.

Ανδρουλάκης: «Για το ΠΑΣΟΚ είναι εθνικός στόχος η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, σε έναν αγώνα που ξεκίνησε η Μελίνα Μερκούρη .Θα βοηθήσει και το ΠΑΣΟΚ όπως μπορεί.

Όσον αφορά στη συναίνεση, η εμπειρία μου από την Ευρωβουλή είναι ο μόνος τρόπος να προχωράμε μπροστά αλλά με διάλογο, ο καθένας από τη δική του ιδεολογική οπτική. Έχουμε καταθέσει προτάσεις αυτές τις ημέρες που έχουν ενδιαφέρον σε πολλά πεδία με κοινωνικό και οικονομικό ενδιαφέρον».

Μπορεί στη συνάντηση των δυο να μην υπάρχει ημερήσια διάταξη, ωστόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ανοίξει θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Η οικονομία και η ακρίβεια θα βρεθούν σε πρώτο πλάνο, η συναίνεση για το δημογραφικό που στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι είναι μείζον ζήτημα.

Το στεγαστικό πρόβλημα είναι ψηλά στην ατζέντα της Χαριλάου Τρικούπη όπως και θέματα κράτους Δικαίου και των Θεσμών. Εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται αποφασισμένος να επαναλάβει την πρόθεση του να καταθέσει πρόταση για την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης στην επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Βασική προτεραιότητα της Χαριλάου Τρικούπη είναι να αποτυπωθεί στη συνάντηση η ατζέντα του ΠΑΣΟΚ, που θα αναδείξει -όπως αναφέρουν στελέχη- την προγραμματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ.

