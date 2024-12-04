Σύντομη συνάντηση είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν, για να συζητήσουν κυρίως την προετοιμασία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα περί τα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου, ανάλογα με το πρόγραμμα των δύο ηγετών της Τουρκίας και της Ελλάδας.

Νωρίτερα, σήμερα το πρωί, ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα.

Όπως δήλωσε χθες ο κ. Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, «η Ελλάδα στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας». Ο Έλληνας υπουργός είχε τονίσει, επίσης, «ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να σταθεί απέναντι σε κάθε μορφής αναθεωρητισμό, όπως τώρα συμβαίνει με τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία».

