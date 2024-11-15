Ν. Χαρδαλιάς: «Θωρακίζουμε την Αττική με 158 αντιπλημμυρικά έργα - Τα 54 θα ολοκληρωθούν στη θητεία μας»

Απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής έδωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς χθες το βράδυ στον ΑΝΤ1. «Δεν πρόκειται να κάνω καμία έκπτωση ούτε στον ρυθμό της δουλειάς μου, ούτε στον βαθμό της διεκδίκησής μου για ο,τιδήποτε αφορά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στη διασφάλιση όσων έχω δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες, οι οποίοι δεν ζητούν λόγια, αλλά απτά αποτελέσματα. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι ευχάριστος, με ενδιαφέρει να είμαι χρήσιμος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο περιφερειάρχης ανέπτυξε το ολιστικό σχέδιο που έχει καταρτίσει η Περιφερειακή Αρχή για την προστασία του λεκανοπεδίου, έναντι της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων φυσικών φαινομένων, στο οποίο εντάσσονται μεταξύ άλλων, 158 αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Υπογράμμισε πως από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα, έδωσε έμφαση όχι μόνο στο επιχειρησιακό πλάνο αντιμετώπισης δυσμενών σεναρίων, αλλά, πρωτίστως, στο κομμάτι που αφορά την πρόληψη. Γι' αυτό και έχουν ξεκινήσει εγκαίρως μια σειρά από αντιπλημμυρικά έργα, ενώ απαραίτητη κρίνεται και η ενημέρωση του κόσμου, για το πώς θα πρέπει να αντιδρά κάθε φορά που προκύπτουν φαινόμενα μέσου ή υψηλού κινδύνου.

Ο κ. Χαρδαλιάς ενημέρωσε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη δύο κύριες παρεμβάσεις που αφορούν τις εργασίες καθαρισμού δεκάδων κύριων ρεμάτων και την υλοποίηση έργων υποδομής, ώστε «να αυξηθεί η υδάτινη προστασία σε περιοχές που κατά το παρελθόν είχαν πλημμυρίσει», όπως είπε. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον καθαρισμό των πλακοσκεπών τμημάτων του Κηφισού συνολικού μήκους 8,5 χιλιομέτρων που είχαν καθαριστεί για τελευταία φορά το μακρινό 2002, επί υπουργίας ΠΕΧΩΔΕ, Βάσως Παπανδρέου, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. «Από τον Αύγουστο έως σήμερα έχουν απομακρυνθεί πάνω από 12.500 τόνοι φερτών υλικών, που αποτελούν ένα μείγμα διαφόρων αντικειμένων, όπως κομματιών σκυροδέματος, χώματος και απορριμμάτων, ενώ απομακρύνονται επίσης πέτρες και λάσπη», σημείωσε ο ίδιος.

Ο περιφερειάρχης παρατήρησε πως η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απαιτητική και ότι έχουν προκύψει ζητήματα, τα οποία ωστόσο αντιμετωπίζονται, όπως το γεγονός ότι διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλων κομματιών σκυροδέματος που ενδέχεται να έχουν αποκολληθεί από την οροφή και τα πλαϊνά τοιχώματα του αγωγού. «Τα κλιμάκια δουλεύουν κάτω από αντίξοες συνθήκες, υπάρχουν κατά μήκος αγωγοί που συνδέονται με τον Κηφισό, αλλά η παροχετευτικότητά τους είναι μηδαμινή, ενώ ανακαλύψαμε και αγωγούς οι οποίοι είναι κλειστοί. Από την άλλη ευτυχώς, δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής ζήτημα στατικότητας».

Ανάλογες εργασίες καθαρισμού, γίνονται στον Ποδονίφτη, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2025 θα ξεκινήσουν και στον Ιλισσό. Για δε τον συλλεκτήριο αγωγό του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, είπε πως το συγκεκριμένο έργο είχε ξεκινήσει προ 25ετίας, αλλά κόλλαγε συνεχώς στα γρανάζια της γραφειοκρατίας με αποτέλεσμα πριν από λίγα χρόνια να απενταχθεί. «Απέναντι σε αυτή τη γραφειοκρατία εμείς θα απαντάμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα» σημείωσε, ενημερώνοντας πως «επικαιροποιήσαμε όλη τη μελέτη από την αρχή και έως τον Αύγουστο του 2025 το συγκεκριμένο έργο θα έχει παραδοθεί στους πολίτες».

Η Περιφέρεια Αττικής, όπως ειπώθηκε στη συνέντευξη, έχει υπό την ευθύνη της 454 ρέματα σε όλο το λεκανοπέδιο, συνολικού μήκους 879 χιλιομέτρων - σχεδόν όση είναι η απόσταση από την Αθήνα έως την Αδριανούπολη, στην Τουρκία. Από αυτά, τα 601 χιλιόμετρα ανήκουν στις λεγόμενες ζώνες υψηλού κινδύνου. Ταυτόχρονα ο φορέας είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό 37.218 φρεατίων, που βρίσκονται σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Ερωτηθείς για το κόστος όλων αυτών των καθαρισμών, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι «για τους αρχικούς καθαρισμούς απαιτούνται 110 εκατομμύρια ευρώ, με την Περιφέρεια Αττικής να έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής τα 52 εκατομμύρια ευρώ. Ο στρατηγικός σχεδιασμός μας είναι να προχωρούμε σε επιχειρήσεις καθαρισμού σε σταθερή βάση, κάθε χρόνο. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, απαιτούνται μεσοσταθμικά επιπλέον 48 εκατομμύρια ευρώ ετησίως».

Όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα, ο περιφερειάρχης ανέφερε πως σχεδιάζονται για την Αττική συνολικά 158 αντιπλημμυρικά έργα, «για να πούμε ότι με βάση τα όρια αντοχής που προβλέπει ο νόμος είμαστε σε υψηλό βαθμό θωρακισμένοι», προϋπολογισμού ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 54 αντιπλημμυρικά έργα (συνολικού προϋπολογισμού 447,4 εκατ. ευρώ) έχουν υψηλό δείκτη ωρίμανσης και μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης το πρώτο εξάμηνο του 2025 και «θα έχουν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της θητείας μας». Παράλληλα, προχωρά η ωρίμανση μελετών - σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία - και για τα υπόλοιπα 104 έργα, με σκοπό την ένταξή τους σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα, έτσι ώστε να έχουν δρομολογηθεί με τη σειρά τους μέχρι το τέλος του 2028.

«Ξέρουμε πόσα και ποια έργα απαιτούνται, πού πρέπει να γίνουν και πόσα χρήματα χρειαζόμαστε. Έχουμε κάνει για όλα αυτά συγκεκριμένες προτάσεις και αναμένουμε τα αντανακλαστικά της πολιτείας. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε καταφέρει - σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς - να ξεπεράσουμε τα ζητήματα που αφορούν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και χρόνιες αρρυθμίες», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε και στη σημαντική - όπως τη χαρακτήρισε - πρόσφατη αλλαγή του πλαισίου, που επιτρέπει πλέον τις ταχύτερες διαδικασίες μέσω κάθετων αδειοδοτήσεων και με δυνατότητα μάλιστα άπαξ προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, διευκολύνοντας -όπως σημείωσε- την άμεση προώθηση έργων που μέχρι σήμερα βρίσκονταν σε εκκρεμότητα.

Ο κ. Χαρδαλιάς ανέδειξε ακόμη την ανάγκη υιοθέτησης ενός μητροπολιτικού μοντέλου διαχείρισης των έργων πρόληψης για την αποτελεσματική θωράκιση της Αττικής απέναντι στις φυσικές καταστροφές. «Πρέπει να υπάρχει επιτέλους ένας υπεύθυνος για το πλέγμα των αναγκαίων παρεμβάσεων και εμείς είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε μια τέτοια ευθύνη. Δεν μπορεί για ένα φρεάτιο να είναι υπεύθυνοι τέσσερις φορείς. Η μητροπολιτικότητα μπορεί να δώσει τις λύσεις που επιθυμούσε. Υπάρχει επ' αυτού σχετική ευρωπαϊκή πρακτική και εμπειρία, υπάρχει ήδη ένα καλό παράδειγμα», σημείωσε.

Κλείνοντας δήλωσε πως η θωράκιση της Αττικής «δεν είναι υπόθεση του μέλλοντος, αλλά αφορά το παρόν. Οι πολίτες θέλουν από εμάς αποτελέσματα. Πρέπει να υπάρχει εγρήγορση και νηφαλιότητα. Συνεχίζουμε την εξαιρετική δουλειά που γίνεται πάνω στα επιχειρησιακά σχέδια για να μπορέσουμε, αν μην τι άλλο, να είμαστε χρήσιμοι στις κοινωνίες μας».

Τέλος σημειώνεται πως στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» παράλληλα με τον περιφερειάρχη Ν. Χαρδαλιά, συμμετείχαν ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Βασίλης Κικίλιας και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών Ευθύμης Λέκκας, ενώ ολιγόλεπτες παρεμβάσεις έκαναν λοιποί περιφερειάρχες, δήμαρχοι και επιστήμονες που ασχολούνται με τις επιπτώσεις του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας.

