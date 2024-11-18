Ν. Χαρδαλιάς στο ρέμα Ποδονίφτη: «Δρομολογούμε λύσεις στα χρόνια προβλήματα των ασυντήρητων υποδομών»

Αυτοψία στα έργα καθαρισμού του ρέματος Ποδονίφτη, το οποίο αποτελεί σημείο υψηλής επικινδυνότητας σε περίπτωση ισχυρών βροχοπτώσεων, πραγματοποίησε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς. Η επίσκεψη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο σχεδιασμού της Περιφέρειας, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση κρίσιμων αντιπλημμυρικών έργων για τη θωράκιση του Λεκανοπεδίου.



Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, ο Περιφερειάρχης βρέθηκε στο επονομαζόμενο «γεφυράκι», που ενώνει τον Δήμο Αθηναίων με τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, το οποίο χρήζει άμεσης παρέμβασης. Με πρωτοβουλία του κ. Χαρδαλιά, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν ήδη εκκινήσει τη διαδικασία εκπόνησης μελέτης, προκειμένου να καταγραφούν οι ανάγκες συντήρησης της γέφυρας και να καθοριστεί επακριβώς το εύρος των παρεμβάσεων που απαιτούνται. Με την ολοκλήρωση της μελέτης, θα δρομολογηθεί ο διαγωνισμός και η δημοπράτηση του έργου, το οποίο θα εκτελεστεί με μέριμνα της Περιφέρειας.



Σημειώνεται ότι ενώ η ευθύνη συντήρησης της γέφυρας ανήκει από κοινού στους δύο όμορους δήμους, η αδυναμία τους να ανταποκριθούν λόγω περιορισμένων πόρων και αρμοδιοτήτων, οδήγησε σε αίτημα συνδρομής προς την Περιφέρεια Αττικής. Ο κ. Χαρδαλιάς έχει αιτηθεί την ανάληψη της αρμοδιότητας για τη γέφυρα, η οποία – παρά την υψηλή κυκλοφοριακή κίνηση – παραμένει ασυντήρητη επί σειρά ετών, δημιουργώντας κινδύνους για την ασφάλεια πολιτών και οχημάτων.



Όπως δήλωσε ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς: «Συνεχίζουμε το μπαράζ των αυτοψιών μας, στα έργα καθαρισμού που γίνονται σε όλα τα ρέματα του Λεκανοπεδίου. Προσπαθούμε με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, να παρεμβαίνουμε και να δίνουμε λύσεις όπου και όποτε μπορούμε, ακόμα και σε θέματα που τυπικά δεν ανήκουν στις αρμοδιότητές μας. Τα ζητήματα των Δήμων θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όχι με όρους αρμοδιότητας, αλλά με όρους δυνατότητας. Στοχεύουμε πάντα σε αγαστή συνεργασία μαζί τους, καθώς και με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να δίνουμε άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις για την προστασία των πολιτών. Γι’ αυτό και συνδράμουμε κι εδώ στο «γεφυράκι», σε ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, το οποίο δεν αφορά μόνο την αποκατάστασή του, αλλά και του καθαρισμού των πρανών του, τα οποία είναι σε τραγική κατάσταση, με αποτέλεσμα να δημιουργούν πρόβλημα στην παροχετευτικότητα των υδάτων.

Συνεχίζουμε εφαρμόζοντας με ένα ολιστικό σχέδιο, ξέρουμε τί καθαρισμούς θα πρέπει να κάνουμε. Σε συνεργασία με την Πολιτεία, προχωράμε άμεσα, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2025 στην δημοπράτηση 54 έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, είτε από χρήματα της Περιφέρειας, είτε από χρήματα των συναρμόδιων Υπουργείων από ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά πρωτόκολλα. Έχουμε καταθέσει και τις προτάσεις μας στο οικονομικό επιτελείο για το πώς μπορούν σε βάθος τετραετίας να βρεθούν τα χρήματα και για τα υπόλοιπα έργα που χρειάζονται, και χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε ότι αρκετά συγκροτημένα και με τη σοβαρότητα που χρειάζεται, δίνεται η βαρύτητα που απαιτείται στα ζητήματα αυτά.

Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι η θωράκιση της Αττικής δεν είναι υπόθεση του μέλλοντος. Αφορά στο παρόν. Η δική μας δουλειά είναι να βρισκόμαστε στο πεδίο μαζί με τους Δημάρχους μας, να προσπαθούμε να φέρουμε αποτέλεσμα, μειώνοντας την επικινδυνότητα όλων αυτών των καιρικών φαινομένων που αργά ή γρήγορα θα αντιμετωπίσουμε και στην Αττική».

Ερωτηθείς γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν γίνονταν όλοι οι απαιτούμενοι καθαρισμοί, ο Περιφερειάρχης Αττικής ανέφερε πως: «Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια οι απαιτούμενοι καθαρισμοί, είναι ενδεχομένως και θέμα συναντίληψης. Ειδικά για το θέμα του Κηφισού ας πούμε, υπήρχε μια λογική που έλεγε «ποιανού είναι το ρέμα». Το Υπουργείο έλεγε ότι είναι θέμα της Περιφέρειας και η Περιφέρεια έλεγε ότι δεν είναι ρέμα, είναι ποταμός,, άρα είναι ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών. Όλο αυτό το γαϊτανάκι των ευθυνών λειτουργούσε εις βάρος των πολιτών. Για εμένα είναι ψευτοδίλημμα. Εάν γίνει μια πλημμύρα θα τρέχουμε όλοι και δεν θα φτάνουμε, Εμείς λοιπόν αναλάβαμε την ευθύνη, μπήκαμε στον Κηφισό τον οποίο καθαρίζουμε και θα συνεχίσουμε να μπαίνουμε παντού, όπου μπορούμε και πάντα με τις δυνατότητες που έχουμε.

Αυτό που γίνεται τους τελευταίους μήνες στην Περιφέρεια Αττικής, και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη και για τα στελέχη μας των τεχνικών υπηρεσιών και για όλους τους συνεργάτες μας, είναι πρωτόγνωρο. Πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε έργα που δίνουν απτά αποτελέσματα. Αυτό είναι που ζητούν και δικαίως απαιτούν οι πολίτες από εμάς.»



Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Ιωάννης Τομπούλογλου δήλωσε πως: «Η συνεργασία μας με την Περιφέρεια Αττικής είναι άψογη. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, πράττουμε όσα απαιτούνται, στον μέγιστο βαθμό. Η Περιφέρεια Αττικής, από τις 19 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει τη μελέτη καθαρισμού των πρανών όσο και της αποκατάστασης των δύο γεφυρών της περιοχής και προχωράμε στη φάση υλοποίησης όσων προβλέπονται να γίνουν».



Στοχευμένες παρεμβάσεις και διαρκής έλεγχος



Η Περιφέρεια Αττικής, υπό την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής μέσω ενός στρατηγικού σχεδιασμού που περιλαμβάνει:

•⁠ ⁠Συνεχείς αυτοψίες στα έργα καθαρισμού και συντήρησης ρεμάτων και ποταμών.

•⁠ ⁠Στενή συνεργασία με δήμους και αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυση ζητημάτων αρμοδιότητας και τη διευκόλυνση των παρεμβάσεων.

•⁠ ⁠Διεκδίκηση πρόσθετων πόρων και αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση κρίσιμων υποδομών.



Στο ολιστικό σχέδιο που έχει καταρτίσει η Περιφερειακή Αρχή για την προστασία του Λεκανοπεδίου, έναντι της κλιματικής αλλαγής και των επακόλουθων ακραίων φυσικών φαινομένων, εντάσσονται συνολικά 158 αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Από αυτά, τα 54 έργα (προϋπολογισμού 447,4 εκ. ευρώ) έχουν υψηλή δείκτη ωρίμανσης και μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης, από το πρώτο εξάμηνο του 2025, προκειμένου να έχουν παραδοθεί έως το τέλος της τρέχουσας θητείας της Περιφερειακής Αρχής.



Εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής τον κ. Νίκο Χαρδαλιά συνόδευσαν στη σημερινή αυτοψία η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μιλτιάδης Κύρκος και ο μηχανικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Γιώργος Παυλάκος.

Εκ μέρους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, εκτός από τον Δήμαρχο Γιάννη Τομπουλογλου, ήταν παρούσα και η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ευτυχία Παπαλουκά.

Από τους εκπροσώπους του ανάδοχου έργου, παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της ΖΙΤΑΚΑΡ Διονύσης Ζαφειρόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Βαγγέλης Σπηλιόπουλος.



Συνεχίζοντας τις αυτοψίες σε κρίσιμα αντιπλημμυρικά έργα, ο κ. Χαρδαλιάς την επόμενη Δευτέρα, αναμένεται να βρεθεί για μια ακόμη φορά στις εργασίες καθαρισμού του Κηφισού, στη συμβολή της Λένορμαν με τη Δυρραχίου. Πρόκειται για ένα από τα πλέον απαιτητικά σημεία του έργου, καθώς η ιδιαίτερη μορφολογία του ποταμού δυσχεραίνει την πρόσβαση των συνεργείων.



