Χακάν Φιντάν: Στο Αιγαίο δεν έχουμε μόνο ένα πρόβλημα

Στο Αιγαίο δεν έχουμε μόνο ένα πρόβλημα, δήλωσε σε συνέντευξή του ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Μάλιστα, ο κ. Φιντάν, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ανέφερε: «Υπάρχει η στρατιωτικοποίηση των νησιών, οι σχηματισμοί που δεν έχει καθοριστεί το καθεστώς τους, τα χωρικά ύδατα, ο εναέριος χώρος».

«Αυτά τα θέματα μπορούμε να τα προχωρήσουμε αφού κάνουμε τη σωστή περιγραφή» πρόσθεσε.

«Υπάρχει μια διαδικασία που ξεκίνησε και κάποια θέματα τα συζητάμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια. Έχουμε στόχο να μην αυξήσουμε την ένταση. Υπάρχει μεγάλη προσπάθεια και από εμάς και από την ελληνική πλευρά, για να εμποδίζουμε να αυξηθεί η ένταση. Και αυτό προσπαθούμε να τηρήσουμε. Όμως αυτό είναι ευαίσθητο ζήτημα. Διότι έχουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο, διότι στο Αιγαίο δεν έχουμε μόνο ένα πρόβλημα, έχουμε πολλά προβλήματα αυτά πρέπει να τα συζητάμε.

» Eίναι πρόβλημα η στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, η υφαλοκρηπίδα, τα χωρικά ύδατα, μέρη που δεν έχει καθοριστεί το καθεστώς τους, ο εναέριος χώρος, η ΑΟΖ. Υπάρχουν πολλά θέματα. Αυτά τα θέματα, αφού κάνουμε τη σωστή περιγραφή, μπορούμε να προχωρήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο επίλυσης. Πρέπει να δούμε πώς μπορεί να γίνει μια διαφορετική προσέγγιση, βλέποντας φυσικά και τις προηγούμενες προσπάθειες. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

» Αντί να περιγράφουμε μόνο τα προβλήματα να ανέβουμε πιο πάνω, κι όπως λέει και ο πρόεδρο μας, το Αιγαίο το οποίο είναι ένα υπέροχο περιβάλλον, θέλουμε να το μετατρέψουμε σε ένα παράδεισο που να εξυπηρετεί την ευημερία, την ασφάλεια, την ειρήνη, την ευτυχία των δυο χωρών. Με πολιτικές και στρατιωτικές συμφωνίες που θα υπογράψουμε».

«Ψάχνουμε σετ λύσεων αποδεκτών και από τις δύο πλευρές»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ακόμη ότι «με την Ελλάδα ψάχνουμε σετ λύσεων που μπορούν να αποδεχθούν και οι δύο πλευρές».

«H συνάντηση ήταν θετική, ο Έλληνας ομόλογός μου ήταν σε πνεύμα θετικής ατμόσφαιρας. Το κλίμα ήταν το εξής 'ἐχουμε προβλήματα, είναι περίπλοκα αυτά τα προβλήματα, κάποια από αυτά είναι δύσκολα. Αλλά είναι προβλήματα που παραλάβαμε από τις προηγούμενες γενιές'.

» Εμείς ως υπεύθυνοι άνθρωποι κοιτάζουμε πώς μπορούμε να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα. Βέβαια, και στις δυο χώρες υπάρχει και το ζήτημα της εσωτερικής πολιτικής πίεσης, αυτό στην ελληνική πλευρά είναι μεγαλύτερο. Υπάρχει η εσωτερική και εξωτερική πολιτική, η ασφάλεια της χώρας, οι στρατηγικοί στόχοι. Βρίσκοντας μια ισορροπία μεταξύ αυτών, χωρίς να βλάψουμε τα συμφέροντα της Τουρκίας, ψάχνουμε να βρούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σετ λύσεων που μπορούν να αποδεχθούν και οι δυο πλευρές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.