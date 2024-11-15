Εκατοντάδες χιλιάδες views έχουν τα βίντεο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, στο καινούργιο της κανάλι στο ΤikTok. Στο νέο της βίντεο, σχολιάζει με αμεσότητα και χιούμορ τη μαχητική παρουσία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας στη Βουλή.

«Τώρα, όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει 6 βουλευτές να δίνουν τη μάχη μέσα στη Βουλή», λέει η Z. Kωνσταντοπούλου και στέλνει το δικό της μήνυμα για το τι σημαίνει αντιπολίτευση.

Διεκδίκηση, επιμονή, υπεράσπιση, δημιουργία, εντιμότητα και ευθύνη, λέει σε ένα απόσπασμά του.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.