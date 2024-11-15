Λογαριασμός
Νεαρός ζήτησε από τον Μητσοτάκη να μπει στο αυτοκίνητο του και εκείνος τον πήρε βόλτα - Δείτε βίντεο

Κατά τη διάρκεια της σημερινής επίσκεψης του πρωθυπουργού στον οικισμό, ένα από τα δεκάδες παιδιά που είχαν συγκεντρωθεί στην κεντρική πλατεία τον προσέγγισε

Μητσοτάκης

Βόλτα με το πρωθυπουργικό αυτοκίνητο είχε την ευκαιρία να κάνει ένας νεαρός μαθητής στο Καπανδρίτι.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον οικισμό, ένα από τα δεκάδες παιδιά που είχαν συγκεντρωθεί στην κεντρική πλατεία προσέγγισε τον πρωθυπουργό και με θάρρος του ζήτησε να πάει μία βόλτα στο τζιπ που χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του.

Μητσοτάκης

Ο νεαρός εντυπωσίασε τον πρωθυπουργό με τις γνώσεις του για το είδος του οχήματος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχτηκε να «συνταξιδεύσουν» έως το Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου, που ήταν ο επόμενος σταθμός του.

Φίλοι του αγοριού ενθουσιάστηκαν και ακολούθησαν την πρωθυπουργική πομπή, τρέχοντας και γελώντας έως το Κέντρο Υγείας, όπου ακολούθησαν δεκάδες φωτογραφίες και selfies.

