Βόλτα με το πρωθυπουργικό αυτοκίνητο είχε την ευκαιρία να κάνει ένας νεαρός μαθητής στο Καπανδρίτι.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κατά τη διάρκεια της σημερινής επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον οικισμό, ένα από τα δεκάδες παιδιά που είχαν συγκεντρωθεί στην κεντρική πλατεία προσέγγισε τον πρωθυπουργό και με θάρρος του ζήτησε να πάει μία βόλτα στο τζιπ που χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του.

Ο νεαρός εντυπωσίασε τον πρωθυπουργό με τις γνώσεις του για το είδος του οχήματος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχτηκε να «συνταξιδεύσουν» έως το Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου, που ήταν ο επόμενος σταθμός του.

Φίλοι του αγοριού ενθουσιάστηκαν και ακολούθησαν την πρωθυπουργική πομπή, τρέχοντας και γελώντας έως το Κέντρο Υγείας, όπου ακολούθησαν δεκάδες φωτογραφίες και selfies.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.