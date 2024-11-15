Την παραίτησή του στον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, υπέβαλε ο Α’ Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΞ, πρέσβης Ρούσος Κούνδουρος.

Διπλοματικές πηγές σχολιάζοντας την παραίτηση του κ. Κούνδουρου αναφέρουν:

O Πολιτικός Διευθυντής του ΥΠΕΞ, πρέσβης Ρούσσος Κούνδουρος υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του.

-Ως υπηρεσιακός προϊστάμενος των πολιτικών διευθύνσεων του Υπουργείου είχε την επίβλεψη της λειτουργίας τους και ήταν σε συνεχή επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία για τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής.

-Η εμπιστοσύνη της παρούσας πολιτικής ηγεσίας στο πρόσωπό του καταδείχτηκε από την παράταση που έλαβε, για ένα χρόνο, από τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Γ. Γεραπετρίτη για την άσκηση των καθηκόντων του, παρά τη συμπλήρωση του ορίου συνταξιοδότησης.

-Ο Πρέσβης κ. Κούνδουρος αφυπηρετεί σε ένα μήνα.

-Ενόψει της συνταξιοδότησής του, λόγω της συμπλήρωσης του εκ του Συντάγματος ανώτατου ηλικιακού ορίου στα τέλη του 2024, είχε δρομολογηθεί η αντικατάστασή του από το νυν Διευθυντή της Διεύθυνσης Ελληνοτουρκικών, ο οποίος και συμμετείχε στην τελευταία συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών και του Τούρκου ομολόγου του, ενόψει της προετοιμασίας του ΑΣΣ Ελλάδας-Τουρκίας τον ερχόμενο Ιανουάριο.

-Στις διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Τουρκίας της 8ης Νοεμβρίου δεν συμμετείχε ο ομόλογός του.



-Μέχρι τη συνάντηση αυτή, ο Πολιτικός Διευθυντής συμμετείχε στο σύνολο των συναντήσεων του ελληνοτουρκικού πολιτικού διαλόγου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.