«Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα συνδιαχείρισης του Αιγαίου με την Τουρκία, και δεν θα επέτρεπε καν η Ελλάδα μια τέτοια εξέλιξη» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, μιλώντας αργά το απόγευμα στην ΕΡΤ.

Ο κ.Γεραπετρίτης τόνισε ότι υπάρχουν πεδία για συμφωνίες με την Τουρκία, όπως η Οικονομία η Παιδεία ο Τουρισμός και το Μεταναστευτικό και η πολιτική προστασία.

"Στο Αιγαίο όμως δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεκμετάλλευσης" τόνισε με έμφαση ο υπουργός Εξωτερικών. Προσέθεσε, αναφερόμενος στη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν, ότι ανεξάρτητα από τις διαφωνίες που έχουμε με την Τουρκία πρέπει να μπορούμε να συζητούμε, να βρίσκουμε κοινό τρόπο για να προάγουμε διμερείς σχέσεις.

Ο κ.Γεραπετρίτης σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κ.Φιντάν, έγινε αποτίμηση της προόδου που υπήρξε από το Βίλνιους, όπου το καλοκαίρι του 2023 συναντήθηκαν οι κ.κ. Μητσοτάκης και Ερντογάν, μέχρι σήμερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ τόνισε ότι πρέπει να χτίσουμε επάνω σε αυτά που μας ενώνουν. Τόνισε ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος και είναι καλές οι σχέσεις αυτή την εποχή, ενώ προσέθεσε ότι δεν μπορεί σε σύντομο διάστημα να αρθούν προβλήματα δεκαετιών.

"Βήμα βήμα είναι η προσέγγιση μας για να χτίσουμε σχέσεις καλής γειτονίας" είπε και επισήμανε ότι συζητήσανε το πλαίσιο που θα διέπει τη συζήτηση για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Τόνισε ότι "έχουμε διαφορετική θέση αφετηρίας" με την Τουρκία, ότι υπάρχει σημαντική απόσταση για το εύρος της συζήτησης και θα συνεχίσουνε σε μεταγενέστερο στάδιο. Όπως είπε, στόχος είναι να διαφυλαχθεί η καλή σχέση και να μην προκαλούνται κρίσεις από τις εντάσεις που υφίστανται.

Αναφορικά με διαφορές που υπάρχουν και είναι προς συζήτηση είπε ότι είμαστε σε απολύτως προκαταρκτικό στάδιο, υπάρχει απόσταση στις θέσεις των δυο χωρών, και για την Αθήνα υπάρχει ένα μόνο ζήτημα για διεθνή δικαιοδοσία αυτό της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Σημείωσε ότι για την Τουρκία υπάρχουν κι άλλες διαφορές, αλλά όπως είπε, "θα παραμείνουμε στην κατάσταση που έχουμε". Προσέθεσε ότι διαχρονικά η επιδίωξη της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας.

Τέλος, αναφερόμενος στο Κυπριακό χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την επανεκκίνηση των συζητήσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και τόνισε ότι θα πρέπει να αναζητηθεί λύση στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ για διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία.

Να σημειωθεί ότι την Τρίτη ο κ.Γεραπετρίτης θα ενημερώσει την Επιτροπή Εξωτερικών και 'Αμυνας της Βουλής για τη συνάντηση του με τον κ.Φιντάν.

