Ένταση επικράτησε στη Βουλή όταν τη στιγμή που ανέβηκε στο βήμα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, 3 νέοι, μέλη της Νέας Αριστεράς που βρίσκονταν στα θεωρεία, πέταξαν τρικάκια.

Την απομάκρυνση της ομάδας νέων ζήτησε από τη φρουρά του κοινοβουλίου, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Το επεισόδιο συνέβη κατά την έναρξη της ομιλίας του πρωθυπουργού, επί της πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση.

Οι νέοι ακούστηκαν να φωνάζουν "είστε ένοχος" και στα τρικάκια που πέταξαν αναγράφονταν οι λέξεις "φύγετε τώρα" πάνω από τα πρόσωπα των κκ Χρ. Τριαντόπουλου, Κ. Μητσοτάκη και Κ. Αχ. Καραμανλή. Ο πρωθυπουργός, που βρισκόταν ήδη στο βήμα, σχολίασε: «Συμβαίνουν αυτά κε πρόεδρε (της Βουλής)» [. . .] Λίγος ακτιβισμός στο κοινοβούλιο δεν θα διαταράξει την ομαλή ροή της συζήτησης».

Λίγα λεπτά αργότερα, εκδόθηκε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς, σύμφωνα με την οποία «στον αγώνα ενάντια στη συγκάλυψη οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της χώρας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Και αυτό έκαναν μέσα στο κοινοβούλιο. Φοιτητές μεταξύ των οποίων μέλη της Νέας Αριστεράς προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας μεταδίδοντας το αίτημα των μεγάλων συγκεντρώσεων: να παραιτηθεί η κυβέρνηση. Χαιρετίζουμε τη θαρραλέα τους πρωτοβουλία. Οξυγόνο παντού!».

Με νεότερη ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά καταγγέλλει την προσαγωγή των μελών της και ζητάει άμεση απελευθέρωση τους.

"Η τρομοκρατία και η καταστολή των ειρηνικών διαμαρτυριών δεν θα κάμψει το κοινωνικό αίτημα να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη.

Μόνοι ένοχοι οι εντολείς και οι εκτελεστές της συγκάλυψης."

Καμία επίσημη πρόσκληση στη Νέα Αριστερά μέχρι το τέλος της περιόδου

Οπως είπε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, "οι τρεις κύριοι είχαν εισέλθει με επίσημες προσκλήσεις από συγκεκριμένη ΚΟ. Και αρνιόμουν να το πιστέψω μέχρι που είδα δελτίο Τύπου που συνέχαιρε για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τους κυρίους δεν είναι δουλειά της Βουλής να ασχοληθεί. Θα ασχοληθεί η δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά την Κ.Ο. μέχρι το τέλος της περιόδου δεν πρόκειται να επιτρέψω να παραλάβουν καμία επίσημη πρόσκληση."

