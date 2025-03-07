Σωκράτης Φάμελλος για πρωθυπουργό: «διχαστικός, αμετανόητος και αλαζόνας»

Σκληρή επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας τον ότι στην αρχική του ομιλία εμφανίστηκε «διχαστικός, αμετανόητος και αλαζόνας».

Ξεκινώντας την ομιλία του είπε: «Η πρόταση δυσπιστίας εκφράζει την αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας για το έγκλημα των Τεμπών, για τη συγκάλυψή του. Η κυβέρνηση πρέπει να λογοδοτήσει, η κοινωνία το έχει δηλώσει καθαρά και ξάστερα ότι δεν σας εμπιστεύεται γιατί είσαστε πλήρως απονομιμοποιημένος».

Αναφέρθηκε στο μπάζωμα λέγοντας: «οι υπουργοί σας που μετείχαν στις συσκέψεις, ο κ. Γεραπετρίτης, ο κ. Σκέρτσος, ο κ. Τσακίρης, δεν γνώριζαν τίποτε; Στη χώρα που καθετί γίνεται με εντολή Μητσοτάκη για το μπάζωμα δεν ξέρατε τίποτε;». Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για τη στάση του σε σχέση με τις συγκεντρώσεις: «Είπατε ότι η μεγάλη πλειοψηφία θέλει να ανέβει ψηλότερα η Ελλάδα, την ίδια ώρα που λέγατε ότι οι πολίτες κινητοποιήθηκαν από τα fake news».

Συνεχίζοντας τις απαντήσεις στον πρωθυπουργό είπε: «Βάζετε το δίλημμα "Μητσοτάκης ή χάος", το χάος το προκαλεί ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης».

Ακολούθως ρώτησε με επιτακτικό τρόπο: «Θα έρθετε κ. Μητσοτάκη στην Προκαταρκτική Επιτροπή για το μπάζωμα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια; Κρυφτήκατε πάνω από ένα μήνα από την Βουλή, θα κρυφτείτε και από την προανακριτική; ή θα έρθετε να πάρετε τις ευθύνες σας ως ηθικός αυτουργός του μπαζώματος; Γιατί εσείς είστε ο άμεσος προϊστάμενος του κ. Τριαντόπουλου. Εσείς τους δίνατε εντολές! Μόνο σε εσάς λογοδοτούσε! Θα έρθει ο κ. Γεραπετρίτης; Θα έρθει ο κ. Σκέρτσος; Πόσα e-mail και επικοινωνίες υπάρχουν μεταξύ υπουργών που συνδέονται με το μπάζωμα και με την κακουργηματική απιστία για την πληρωμή του; Θα συμφωνήσετε με την άρση απορρήτου για τις επικοινωνίες και τα e-mail των πολιτικών προσώπων ώστε να αποκαλυφθεί τι έγινε εκείνες τις ημέρες; Ο κ. Τριαντόπουλος συντόνισε και κανόνισε την πληρωμή. Τι κάνανε οι υπουργοί για να σταματήσουν μία παράνομη ενέργεια».

Εξηγώντας την πρόταση δυσπιστίας είπε: «Η πρόταση δυσπιστίας είναι πράξη δημοκρατίας και ευθύνης. Είναι απαίτηση της κοινωνίας που ζητά δικαιοσύνη. Είναι η απαίτηση της κοινωνίας για μία άλλη Ελλάδα, που απαιτεί "να κάνουμε κάτι για να φύγει αυτή η κυβέρνηση". Όπως αντίστοιχα σημαντικός λόγος είναι ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να υπηρετήσει τη λειτουργία της ελληνικής Πολιτείας και της Ελληνικής Δημοκρατίας καθώς παραβιάζει τους κοινοβουλευτικούς κανόνες, τις προβλέψεις του Συντάγματος, την νομοθεσία.

Απάντησε στο ερώτημα των εκλογών: «Μας ρωτούν δηλαδή θέλετε εκλογές; Ναι θέλουμε εκλογές. Το αίτημά μας αυτό δεν σχετίζεται με κομματικά οφέλη. Δεν κοιτάμε τα ποσοστά των κομμάτων στις δημοσκοπήσεις για να ζητήσουμε πολιτική αλλαγή. Είναι κοινωνική ανάγκη. Πρέπει να φύγει αυτή η απονομιμοποιημένη κυβέρνηση, και να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές, και να είστε βέβαιοι ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει την λύση. Και εμείς κάνουμε ότι είναι δυνατόν, ώστε η λύση αυτή να είναι προοδευτική μακριά από νέα αδιέξοδα».

Ακολούθως μίλησε για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ: «Μετά από περίοδο συρρίκνωσης και απαξίωσης αλλά και αυτοκριτικής, καταθέτουμε προτάσεις που αντιστοιχούν στις ανάγκες της κοινωνίας και στα αιτήματα των συλλαλητηρίων και των κινητοποιήσεων. Πρώτος στόχος, μια δημοκρατική πολιτεία ριζικά μεταρρυθμιστική. Στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είμαστε αποφασισμένοι για ένα ρηξικέλευθο προοδευτικό σχέδιο. Το οποίο θα υλοποιηθεί με την κοινωνία. Αλλά και με συσπείρωση και ευρύτερων δημοκρατικών προοδευτικών κοινωνικών δυνάμεων. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Να είστε βέβαιοι ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει τη λύση. Εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ εργαζόμαστε ώστε να υπάρχει λύση για την επόμενη μέρα και με στρατηγική τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων».

Μίλησε όμως και για την ευθύνη των προοδευτικών δυνάμεων: «όποιος δεν ανταποκριθεί θα μείνει πίσω από ιστορικές εξελίξεις, εμείς θα προχωρήσουμε μπροστά με ένα ευρύ κάλεσμα σε ολόκληρη την κοινωνία όχι μόνο για να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, των Τεμπών, των υποκλοπών, των καρτέλ και της αισχροκέρδειας, αλλά και για να υπάρξει μία νέα προοδευτική αριστερή κυβέρνηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ασφάλειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία μπορεί και είναι έτοιμος να αναλάβει αυτή την δέσμευση προς τον ελληνικό λαό».

Κλείνοντας είπε: «Η κοινή κατάθεση πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση είναι ένα θετικό βήμα. Έχουν λάβει και οι προοδευτικές δυνάμεις το μήνυμα των συγκεντρώσεων. Όταν ο λαός προτάσσει την ενότητά του απέναντι στην κυβέρνηση, δεν μπορούν οι προοδευτικές δυνάμεις να μην ακούν την κοινωνική απαίτηση. Η κοινωνία μας έστειλε το μήνυμα: Βρείτε τα για να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη". Κύριε Μητσοτάκη έχετε τελειώσει για τον ελληνικό λαό. Η πολιτική σας κλεψύδρα άδειασε. Οι μέρες της αλαζονείας σας τελείωσαν. Η κοινωνία πιέζει για μεγάλες αλλαγές. Από εδώ και πέρα η ευθύνη μεταφέρεται στον προοδευτικό χώρο και οφείλουμε όλοι να την λάβουμε υπόψη. Υπάρχει διέξοδος. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι παράγοντας σταθερότητας και λύσης. Εμείς και εγώ προσωπικά αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Οφείλουμε να ακούσουμε τους πολίτες και να προχωρήσουμε μπροστά».

Πηγή: skai.gr

