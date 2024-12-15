Για ένα «συστηματικό, οργανωμένο και επιθετικό πλιάτσικο» της κυβέρνησης στις ζωές των πολιτών έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2025, ενώ συνέδεσε τις κυβερνητικές πολιτικές με αυτές της Μάργκαρετ Θάτσερ στην Βρετανία της δεκαετίας του ‘80.

«Ο προϋπολογισμός του 2025 - όπως και οι προηγούμενοι αυτής της κυβέρνησης- δεν είναι προϋπολογισμός ανάπτυξης. Είναι προϋπολογισμός μνημονιακής λογικής, χωρίς να έχουμε μνημόνιο. Αυτό εννοεί η κυβέρνηση μιλώντας για "σταθερότητα"», δήλωσε ο Αλ. Χαρίτσης και καταλόγισε στην κυβέρνηση ένα ακόμα «success story» χωρίς αντίκρισμα, παραπέμποντας μεταξύ άλλων στο χθεσινό μπλακ άουτ στο Μετρό Θεσσαλονίκης και τις «σοβαρότατες ανησυχίες» που εγείρονται για την ασφάλεια των επιβατών.

«Ούτε success story υπάρχει, λοιπόν, ούτε κανείς χαίρεται πέρα από τους κυβερνητικούς βουλευτές και τους λίγους και ισχυρούς που όντως ευτυχούν με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε, αναφερόμενος σε «αλχημείες» της κυβέρνησης στην οικονομική της πολιτική. Για το δημόσιο χρέος, που « η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τη μείωσή του, αναφερόμενη στο ποσοστό του Δημόσιου Χρέους ως προς το ΑΕΠ», είπε πως εξαιτίας του πληθωρισμού και της πολύ μικρής πραγματικής αύξησης του ΑΕΠ έχει παραμείνει υψηλό και έχει μεταβληθεί ελάχιστα την τελευταία 5ετία. Για το κοινωνικό κράτος, αναφέρθηκε στη μείωση των «πραγματικών» δαπανών για το ΕΣΥ, την Παιδεία και την Κοινωνική Πρόνοια σε ποσοστό του ΑΕΠ, «την ώρα που το δημόσιο σύστημα υγείας καταρρέει», ενώ για τους φόρους τόνισε πως η κυβέρνηση μιλά για μείωση των φόρων, την ώρα που «η Ελλάδα φορολογικά ευνοεί πιο πολύ από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ το εισόδημα από κεφάλαιο σε σχέση με το εισόδημα από εργασία» και «αντλεί από την έμμεση φορολογία πολύ περισσότερα έσοδα, σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος». Για τους μισθούς αντέκρουσε το αφήγημα της κυβέρνησης περί αυξήσεων στον κατώτατο μισθό και στο δημόσιο και σχολίασε πως κατάφερε να «ενσωματώσει Οδηγία της ΕΕ χωρίς να την ενσωματώνει». Όσον αφορά την «πολυπόθητη», όπως είπε, ανάπτυξη, επισήμανε ότι η κυβέρνηση «πέρασε κάτω από τον πήχη των στόχων τόσο του 2023 όσο και του 2024» όσον αφορά τις νέες επενδύσεις, ότι αυξήθηκε το εμπορικό έλλειμμα, ενώ τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης πήγαν σε «ελάχιστους» που πολλαπλασίασαν τα κέρδη τους, όπως οι εταιρίες ενέργειας, οι εισηγμένες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο και οι τράπεζες, αφήνοντας την «ιστορική ευκαιρία» να πάει «χαμένη».

«Αυτό που έκανε είναι η νεκρανάσταση ενός αποτυχημένου και καταδικασμένου σε νέα αποτυχία αναπτυξιακού μοντέλου. Γυρίσαμε στο 2008: Τουρισμός, Κατασκευές, Real Estate, τράπεζες και ιδιωτική ασφαλιστική αγορά. Αυτή είναι η ελληνική οικονομία», τόνισε ο Αλ. Χαρίτσης και αναφέρθηκε στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, όπου όταν ρωτήθηκε από επενδυτές σε ποιους τομείς να επενδύσουν, αυτός απάντησε «στην Υγεία και στην Παιδεία». «Ο ορισμός του πλιάτσικου», είπε και κάλεσε τον πρωθυπουργό να τον διαψεύσει αν δεν είναι αλήθεια.

«Η ψευδεπίγραφη και προβληματική αυτή ανάπτυξη, στηρίζεται μόνο σε ένα πράγμα: στη συρρίκνωση των μισθών και στη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους για συγκεκριμένες επιχειρήσεις και συγκεκριμένους κλάδους», δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, σημειώνοντας πως «αυτή είναι και η πεμπτουσία του σημερινού προϋπολογισμού» και καταλογίζοντας στην κυβέρνηση πολιτικές «φτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας», όχι από «αστοχία» αλλά ως «μια στρατηγική επιβίωσης των ελληνικών οικονομικών ελίτ». «Για αυτό και η καθήλωση των πραγματικών μισθών την περίοδο 2019-2024 δεν είναι συμπωματική, δεν είναι συγκυριακή. Είναι δομικό στοιχείο της πολιτικής είναι στρατηγική επιλογή», εξήγησε, τονίζοντας πως για τη Νέα Αριστερά «υπάρχει άλλος δρόμος», που περνάει μεταξύ άλλων από την «ενίσχυση της εργασίας, της Παιδείας και της Υγείας», την «αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης», «την πάταξη της διαφθοράς και την ενίσχυση του κράτους δικαίου», «την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα». «Αυτές είναι οι κατευθύνσεις του εναλλακτικού σχεδίου που η Νέα Αριστερά βάζει απέναντι στις καταστροφικές πολιτικές του κ. Μητσοτάκη και των υπουργών του», υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για ένα «σχέδιο που απαιτεί συγκρούσεις με θέματα ταμπού», όπως η φορολογία: «Αυτό σημαίνει ότι για να ζήσουν καλύτερα οι πολλοί, πρέπει κάποιοι να πληρώσουν. Γι' αυτό λέμε: φορολογήστε τους πλούσιους για να ενισχυθούν οι πιο αδύναμοι».

Κατηγόρησε, δε, την κυβέρνηση για «νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες», όπως «η καραμέλα των trickle down economics», δηλαδή ότι «η μείωση των φόρων στα κέρδη και στον πλούτο, φέρνει επενδύσεις και να υπάρξει ανάπτυξη». «Ένα πράγμα έχετε υπηρετήσει πιστά και έχετε καταφέρει: Την αύξηση των ανισοτήτων στη χώρα μας», δήλωσε ο Αλ. Χαρίτσης.

Όσον αφορά το θέμα των προμηθειών των τραπεζών, σχολίασε τις προαναγγελθείσες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού ως «φιέστα και επικοινωνιακό σόου ακόμα και στον κρατικό προϋπολογισμό» και τόνισε πως η «ληστεία» έχει ήδη συντελεστεί «με κυβερνητική στήριξη», καθώς «το 1.5 δισεκατομμύριο ευρώ που ήταν τα καθαρά έσοδα των τραπεζών μόνο από τις προμήθειες και μόνο για τους πρώτους 9 μήνες του 2024, δε θα γυρίσει στις τσέπες των πολιτών». «Ντράπηκε και η ντροπή», σχολίασε.

Συνεχίζοντας, ο Αλ. Χαρίτσης αναφέρθηκε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής κάνοντας τη σύνδεση με τις υπό ψήφιση αμυντικές δαπάνες. Όπως είπε, «η εξωτερική πολιτική αυτής της κυβέρνησης έχει αποτύχει παταγωδώς», ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υπηρετεί το δόγμα του «προκεχωρημένου φυλακίου των ΗΠΑ στην περιοχή», το οποίο «μας βάζει σε κινδύνους» και τόνισε πως «η χώρα μας οφείλει να επιστρέψει στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που υπερασπίζεται την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συνεργασία».

Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, αυτό που χρειάζεται, είπε, «είναι μια σοβαρή στρατηγική διαλόγου και επίλυσης στη βάση του διεθνούς δικαίου, με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης», ενώ καταλόγισε και πάλι στην κυβέρνηση «επικοινωνιακά παιχνίδια» με το βλέμμα στραμμένο στα εσωκομματικά της, που «δεν δείχνουν μόνο στάση ανευθυνότητας αλλά είναι και επικίνδυνα». Εκτός όμως από την κυβέρνηση, είπε πως αυτή η «απαράδεκτη πλειοδοσία φτηνού πατριωτισμού», αφορά και μέρος της αντιπολίτευσης. Απορρίπτοντας ξεκάθαρα τους «στρατιωτικούς υπερ- εξοπλισμούς», ως μια «αμαρτωλή ιστορία» και «πατριδοκαπηλία της Δεξιάς» , άσκησε δριμεία κριτική σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που θα ψηφίσουν τις αμυντικές δαπάνες και δήλωσε πως η Νέα Αριστερά « θα χαλάσει το ευχάριστο κλίμα συναίνεσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ». «Το ΠΑΣΟΚ που υπερψηφίζει ασμένως. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που τελικά ο νέος Πρόεδρος ακολουθεί την καταστροφική γραμμή του προηγούμενου Προέδρου», είπε, διαμηνύοντας στους βουλευτές που «κάθονται στα έδρανα που κάθεται ιστορικά η Αριστερά και η κεντροαριστερά» πως έχουν «ευθύνη» να «συγκρουστούν με τη Δεξιά και την άκρα δεξιά που επενδύουν στη λογική του πολέμου και στην κούρσα των εξοπλισμών». «Η συναινετική αντιπολίτευση ενισχύει την αλαζονεία Μητσοτάκη», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως «ο τόπος χρειάζεται μαχητική προγραμματική αντιπολίτευση». «Εμείς λευκή επιταγή δε δίνουμε. Δεν συναινούμε στον εθνικισμό, στον πόλεμο και στους υπερεξοπλισμούς», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, αναφέρθηκε και πάλι στην θατσερική Μεγάλη Βρετάνια, μιλώντας για την ίδια «ασφυξία» που τελικά επέφεραν αυτές οι πολιτικές στην κοινωνία και την οικονομία. «Εμείς εδώ αγνοούμε όλες τις ενδείξεις του κινδύνου και μπαίνουμε όλο και πιο βαθιά στο τούνελ. Της επισφαλούς ανάπτυξης, του πληθωρισμού της απληστίας, της έκρηξης των ανισοτήτων, της κλιματικής κρίσης. Ζούμε σε μια αναπτυξιακή, περιβαλλοντική και κοινωνική ασφυξία. Η χώρα χρειάζεται να ανασάνει. Οι εργαζόμενοι να πάρουν ανάσα. Οι πολίτες να αναπνεύσουν ελεύθερα», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε πως «αυτό μπορεί να γίνει με έναν και μόνο τρόπο: την ανατροπή της κυβέρνησης της Δεξιάς και της πολιτικής της», καλώντας και πάλι στη δημιουργία «ενός σύγχρονου Λαϊκού Μετώπου της Αριστεράς», μιας «κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας» που «θα αντιπαρατεθεί στρατηγικά με την πολιτική της Δεξιάς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

