Η Νίκη θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό και θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανέφερε κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

Ο κ. Νατσιός ξεκίνησε την ομιλία του ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική.

«Η εύκολη λύση είναι να απαριθμήσω αριθμούς για την αύξηση της φορολογίας το προσεχές έτος και στοιχεία για τις θλιβερές πρωτιές της κυβέρνησής σας με βάση τα δεδομένα του ΟΑΣΑ της Eutostat και του ΔΝΤ.

Τις πρωτιές σας στους χειρότερους μισθούς , τις πρωτιές σας στο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, τις πρωτιές σας στους έμμεσους φόρους , τις πρωτιές σας στη φτώχεια», είπε ο κ. Νατσιός και πρόσθεσε πως προτιμά να μιλήσει «για τα συναισθήματα της οικονομίας».

«Η πολιτική σας χαρακτηρίζεται από δύο συναισθήματα», είπε. «Την αποξένωση από το λαό την παγερή αδιαφορία για τα προβλήματά του και την πρόθυμη δουλικότητα απέναντι στις τράπεζες.

«Με τους λίγους είστε με τους οποίους μαζί τρώτε, μαζί τα συμφωνείτε κάθε βράδυ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.Όταν έχετε δημιουργήσει μια κοινωνία του ενός τρίτου που μπορεί και μια δεύτερη κοινωνία των δύο τρίτων που δεν μπορεί, τολμάτε και ειρωνεύεστε τους Έλληνες;», διερωτήθηκε και πρόσθεσε:

«Το Ελληνικό κράτος είναι σήμερα για τον Έλληνα πολίτη , μια τεράστια τρικλοποδιά.Εκεί που προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι του δίνει μια, του παίρνει το σπίτι , του κόβει το δάνειο, του καταργεί το επίδομα και τον ρίχνει ξανά κάτω .Η Ελλάδα τρώει όσα παιδιά της απέμειναν και δεν μετανάστευσαν.

Υποκρίνεστε ότι ρίχνετε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ σε μερικά προϊόντα, υποκρίνεται ότι νοιάζεστε για τους ευάλωτους με τα καλάθια των Χριστουγέννων που δεν έχουν ούτε κουραμπιέδες και μελομακάρονα, αλλά στην ουσία τους κάνετε πλάτες.

Υποκρίνεστε ότι μειώνετε τις προμήθειες στις τράπεζες αφού τις αφήσατε βεβαίως εδώ και πέντε χρόνια να λεηλατούν αχόρταγα το υστέρημα των Ελλήνων .

Που να τολμήσετε να τις φορολογήσετε. Τρέμετε μην σας κάνουν πλειστηριασμό για τα χρέη σας προς αυτές παρά το γεγονός ότι αμνηστεύσατε τα στελέχη τους που σας δάνεισαν».

Ολοκληρώνοντας ο πρόεδρος της Νίκης, αναφέρθηκε στις αμυντικές δαπάνες και ζήτησε να δοθεί βαρύτητα στην ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας για την οποία είπε πως «είτε έχει ξεπουληθεί είτε υπολειτουργεί».

«Η σημερινή κατάσταση κάθε άλλο παρά αισιόδοξη είναι», συνέχισε ο κ. Νατσιός. «Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν επιλέγει την αγορά εγχώριου αμυντικού υλικού. Όπως αναφέρουν έγκυροι επιστήμονες με γνώμονα τη γεωγραφική διαμόρφωση της χώρας, θα πρέπει να επενδύσουμε πάνω από όλα, στο θεμελιώδες οπλικό σύστημα, στην στρατιωτική επιστήμη και την εγχώρια στρατιωτική σκέψη. Για παράδειγμα έχει αποδειχτεί επί του πεδίου ότι πολύ φθηνά αυτοσχέδια καμικάζι drones μπορούν να κάνουν την ίδια δουλειά με πολύ ακριβά πυρομαχικά κατασκευασμένα από μεγάλες ξένες εταιρείες. Η ΝΔ είναι κυβέρνηση από το 2019. Στο διάστημα αυτό υλοποιήθηκε κάτι για την ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και την απεξάρτησή μας από τις αγορές του εξωτερικού; Την ίδια ώρα γειτονικές μας χώρες έχουν αξιοποιήσει στο έπακρο εγχώρια μέσα ενισχύοντας οικονομικά και πολιτικά την αμυντική τους βιομηχανία», είπε ο πρόεδρος της Νίκης και πρόσθεσε.

«Η συνεχής αγορά οπλικών συστημάτων από το εξωτερικό αυξάνει την εξάρτηση της χώρας, γεγονός που δημιουργεί στρατηγικούς κινδύνους σε περιόδους κρίσης. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί και στη συνολική αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, με βάση τις σύγχρονες απειλές».

Ο κ. Νατσιός επεσήμανε επίσης την ανάγκη της επίλυσης των προβλημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και κατέληξε.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις υπάρχουν για να προασπίζονται το υπερπολύτιμο αγαθό της ελευθερίας της Πατρίδας και επιβάλλεται να ισχύσει αρμονία κατανομής πόρων, μεταξύ εξοπλισμών και αμοιβών του στρατιωτικού προσωπικού. Παρά τις σημαντικές αδυναμίες τις καθυστερήσεις, τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και δημοσιονομικές πιέσεις, η Νίκη θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με αποκλειστικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

