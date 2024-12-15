Κωνσταντοπούλου: Καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό

«Καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό και όλες τις δαπάνες του» ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ασκώντας εφ' όλης της ύλης κριτική στην κυβέρνηση και λέγοντας ότι «απορρίπτουμε την Ελλάδα που δημιουργείτε».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατά την συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2025 στην Ολομέλεια, που ολοκληρώνεται σήμερα, είπε ότι «καταψηφίζουμε όλο τον προϋπολογισμό γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι ένας προϋπολογισμός για τους πολίτες αλλά για να φάτε και άλλα κονδύλια» και πρόσθεσε ότι «είναι ο έκτος σας προϋπολογισμός και θα παλέψω μαζί με τους πολίτες για να είναι ο τελευταίος της κυβέρνησής σας».

Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι «αυτά που έχετε φάει» είναι 600 δισ. ευρώ, «χωρίς να υπολογίζουμε τις αναθεωρήσεις του προϋπολογισμού» και αναρωτήθηκε «που είναι τα σχολεία, τα νοσοκομεία, το προσωπικό στην Πολιτική Προστασία, στην Υγεία, την Παιδεία, οι πραγματικές υποδομές και έργα» και πρόσθεσε: «Το ερώτημα είναι: που πήγαν τα λεφτά, τι τα κάνατε τόσα χρόνια και όχι που θα τα βρείτε» και πώς «μπορείτε να ζείτε σαν λόρδοι όταν οι πολίτες στερούνται τα βασικά;».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι την έχει κάνει να είναι «στο πάμε και όπου βγει» την χώρα της ανασφάλειας, των Τεμπών, που επιμένει να το λέει δυστύχημα, και των υποκλοπών.

Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι «εμείς απορρίπτουμε την Ελλάδα που έχετε φτιάξει: της κακοποίησης, του ρουσφετιού, της συγκάλυψης, της έκδοσης των αδειών με διαφθορά και παραβίασης της νομιμότητας, που απολύει 800 οικογένειες στην Λάρκο, που οι γυναίκες, θύματα κακοποίησης, δεν μπορούν να βρουν καταφύγιο προστασίας σε ένα αστυνομικό τμήμα, της ανεξέλεγκτης τοποθέτησης ανεμογεννητριών σε καμένες εκτάσεις, της υποβάθμισης της δικαιοσύνης, τις δήθεν μεταρρυθμίσεις του δικαστικού χάρτη και του κτηματολογίου, την διάλυση της δημόσιας Υγείας, τα ράντζα και την έλλειψη γιατρών, την υποβάθμιση της Παιδείας και του Πολιτισμού, την άδεια Βουλή με τους ελάχιστους παρόντες βουλευτές, την αστυνομική βία και καταστολή, τα κρατητήρια-κολαστήρια, την έμφυλη βία που καλλιεργείτε και μέσα στην Βουλή με το παράδειγμά σας, την εξωτερική σας πολιτική που αντιτίθεται στο Διεθνές Δίκαιο και παραβιάζει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τους πλειστηριασμούς πρώτης και λαϊκής κατοικίας, την ενοχοποίηση της νέας γενιάς για τις δικές σας αμαρτίες και την υπερφόρτωση με χρέη που η ίδια δεν δημιούργησε, την ελεγχόμενη ενημέρωση, την ενδοτική και μη διεκδίκηση οφειλών, την συστημική υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την άρνηση πρόσληψης των εποχικών πυροσβεστών, την μοίρα που έχετε επιφυλάξει στον αγροτικό πληθυσμό, την περιφρόνησή σας για τις ευάλωτες ομάδες, την ιδιωτικοποίηση του ρεύματος και του νερού, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, την αφαίμαξη των εργαζομένων με φόρους και χαράτσια, την αποστέρηση του 13ου και 14ου μισθού, τα τεκμήρια στους αυτοαπασχολούμενους, τα δώρα σε ημετέρους, την διασπασθείσης του δημοσίου χρήματος».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πρότεινε: Ριζική ενίσχυση της Παιδείας και του Πολιτισμού. Την κατάργηση όλων των προνομίων του πολιτικού προσωπικού. Την κατάργηση ασυλιών βουλευτών και υπουργών. Την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Την υιοθέτηση των 10 προτάσεων της Πλεύσης Ελευθερίας για την αγροτική πολιτική. Ζητάμε πραγματική ενίσχυση των ελευθέρων επαγγελματικών και αυτοαπασχολουμένων. Πραγματική πολιτική για τους νέους και την στέγασή τους. Απόλυτη προστασία πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις. Απαγόρευση των πλειστηριασμών και διαγραφή των χρεών από την περίοδο των μνημονίων και της πανδημίας. Την επιστροφή από το τραπεζικό σύστημα των κονδυλίων που έδωσε το ελληνικό Δημόσιο για ανακεφαλαιοποιήσεις και εγγυήσεις. Να επιστραφούν γιατί είναι χρήματα που έδωσε ο ελληνικός λαός. Την κατάργηση του ΦΠΑ για τις ακριτικές και πληγείσες περιοχές. Προσλήψεις σε Υγεία, Παιδεία και Δικαιοσύνη για πληρωθούν οι κενές οργανικές θέσεις. Μονιμοποίηση και 12μηνη εργασία των εποχικών δασοπυροσβεστών. Θεσμοθέτηση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Ενίσχυση των ανθρώπων του Πολιτισμού. Πραγματική διεκδίκηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών από τους ναζί και των γλυπτών του Παρθενώνα. Ενίσχυση των ευάλωτων και ΑμΕΑ, των ανθρώπων του αθλητισμού. Λογιστικό έλεγχο των χρημάτων που έχουν δαπανηθεί από το δημόσιο χρήμα και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ισότητα και προστασία έναντι της έμφυλης βίας με πόρους. Υποδομές για έργα ασφάλειας σε σιδηροδρόμους, αεροδρόμια και οδικούς άξονες. Προστασία του Πολίτη και όχι καταστολή. Οικονομική θωράκιση της Δικαιοσύνης. Πραγματικά Ανεξάρτητες Αρχές. Ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν ξεπουληθεί. Αποκατάσταση όλων των αποδοχών των πολιτών. Ενίσχυση του θεσμού της Αποκέντρωσης και της Αυτοδιοίκησης.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι «το γαλάζιο, δεν είναι το χρώμα της ΝΔ, αλλά το δικό σας χρώμα θα πρέπει να το αναζητήσετε στην μιζέρια. Σε σας ανήκει το χρώμα της μιζέριας» και πρόσθεσε ότι «μιζέρια δεν είναι να ονειρεύεσαι και να αγωνίζεσαι» όπως η Πλεύση Ελευθερίας, που μαζί με τους «πολλούς ενεργητικούς ανθρώπους που είναι έξω στην κοινωνία, ζωντανοί, παλλόμενοι, ονειροπόλοι, ακτιβιστές (…) θα φροντίσουμε ο φετινός προϋπολογισμός του 2025 να είναι ο τελευταίος που φέρνει η κυβέρνηση της ΝΔ και ο επόμενος να έχει όλα τα χαρακτηριστικά που σας έχω αναφέρει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.