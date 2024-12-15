Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του κόμματος των "Σπαρτιατών", Βασίλης Στίγκας, στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2025, υποστηρίζοντας ότι "δεν βασίζεται σε αριθμητικά δεδομένα και σε αλγοριθμικές προβλέψεις, αλλά σε μια αισιοδοξία "πως όλα θα πάνε καλά".

"Ο,τι θα υπερψηφιστεί ο προϋπολογισμός είναι δεδομένο. Όπως δεδομένο είναι ότι ως αντιπολίτευση έχουμε και την υποχρέωση να τονίσουμε όλα όσα κρίνουμε πως δεν είναι ορθά. Εχουμε καθήκον προς τον λαό να πούμε την αλήθεια για όσα στρεβλά περιέχει ο προϋπολογισμός, οποίος είναι σε σημαντικό βαθμό θεωρητικός. Στην πολιτική κυβερνά κανείς με την πεποίθηση πως όλα θα πάνε λάθος και εσύ θα πρέπει να τα διορθώσεις", σημείωσε ο Β.Στίγκας, ενώ αναφερόμενος στο στεγαστικό ζήτημα ανέφερε:

"Η κατανομή επιπλέον 1,1 δισ. ευρώ, όχι αποκλειστικά για την στέγαση αλλά ως μέρος του πλαισίου του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού - διαρθρωτικού σχεδίου, είναι ξεκάθαρα ανεπαρκής. Δεν αντιμετωπίζει τις συστημικές αιτίες της στεγαστικής κρίσης, που περιλαμβάνουν:Την έλλειψη προσιτών ενοικιαζόμενων κατοικιών. Την αύξηση της ανισότητας στη πρόσβαση στέγης. Είναι, δηλαδή, δύο παράγοντες με σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή και την ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη. Η στέγαση δεν είναι απλώς ένα ζήτημα οικονομικής πολιτικής, είναι μια βασική ανάγκη που επηρεάζει την κοινωνική συνοχή, την ποιότητα ζωής και τη δυνατότητα των πολιτών να συμμετέχουν ενεργά στην οικονομία. Το γεγονός ότι το στεγαστικό ζήτημα δεν λαμβάνει την προσοχή και τη χρηματοδότηση που απαιτείται στον προϋπολογισμό είναι απογοητευτικό. Σε μια περίοδο όπου τα ενοίκια αυξάνονται κατακόρυφα και η πρόσβαση σε προσιτές κατοικίες γίνεται όλο και πιο δύσκολη, η κυβέρνηση έπρεπε να δώσει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις:

- Αύξηση νέων κατοικιών: Η μαζική δημιουργία νέων κατοικιών μπορεί να μειώσει την πίεση στην αγορά ενοικίων. Ναι την τραπεζική πρόσβαση και να ξεκινήσει πάλι η οικοδομική ατμομηχανή.

- Κίνητρα για ιδιοκτήτες: Φορολογικές ελαφρύνσεις ή επιδοτήσεις για ανακαίνιση και ενοικίαση ακινήτων με κοινωνικά κριτήρια.

- Ρύθμιση της αγοράς ενοικίων: Αντιμετώπιση της εκμετάλλευσης και της κερδοσκοπίας με πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων".

Ο πρόεδρος των "Σπαρτιατών" προσέθεσε για το ίδιο θέμα: "Το στεγαστικό ζήτημα αφορά τις νέες γενιές, τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, αλλά και τη μεσαία τάξη που πλήττεται από την ακρίβεια. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει στον προϋπολογισμό μια σαφής, βιώσιμη στρατηγική για την αντιμετώπισή του. Η έλλειψη ουσιαστικής πολιτικής στον τομέα αυτόν δείχνει αποκοπή της κυβέρνησης από τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών. Σε σύγκριση, η Αυστρία αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα μιας χώρας που επενδύει ουσιαστικά στη στέγαση, διαθέτοντας σημαντικά υψηλότερα ποσά ανά κάτοικο για την προσιτή στέγαση. Μέσω αυτών των επενδύσεων, κατάφερε να μειώσει την έλλειψη στέγης κατά 15% μέσα σε πέντε χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT. Αντίστοιχα, η Ελλάδα, που βρίσκεται αντιμέτωπη με εκρηκτική αύξηση των ενοικίων και περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτική στέγαση, επιλέγει μια προσέγγιση «ασπιρίνης» για μια σοβαρή ασθένεια."

Όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, ο Β.Στίγκας υποστήριξε ότι "στην Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά το σύμβολο της αδικίας, το μέτρο της ντροπής και ο καθρέφτης μιας πολιτικής που έχει εγκαταλείψει τον εργαζόμενο. Είναι αδιανόητο και εξοργιστικό, σε μια χώρα με τόσο πλούσια ιστορία και υπερηφάνεια, οι πολίτες να αναγκάζονται να επιλέγουν ανάμεσα στο φαγητό, τη θέρμανση ή το ενοίκιο. Εμείς, οι "Σπαρτιάτες", καλούμε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την προσέγγισή της και να δώσει τη δέουσα σημασία στο στεγαστικό ζήτημα, που είναι θεμελιώδες για τη διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας και της οικονομικής ανάπτυξης".

Σχολιάζοντας την πρόβλεψη του προσχεδίου του προϋπολογισμού για ρυθμό ανάπτυξης 2,3% το 2025, ισχυρίστηκε ότι "είναι υπερβολικά αισιόδοξη και αποσυνδεδεμένη από την πραγματικότητα του σημερινού εσωτερικού και διεθνούς περιβάλλοντος", προσθέτοντας:"Ο κίνδυνος μίας ενεργειακής κρίσης με βάση τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είναι ορατός. Παρ΄όλα αυτά, ο προϋπολογισμός αφήνει μόνο 100.000.000 υπέρβαση εξόδων. Με αυτά αδυνατεί να καλύψει το οικονομικό κενό που θα προκύψει από την αύξηση της τιμής του ρεύματος, ιδιαίτερα αν το βαρέλι το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 80 με 90 δολάρια. Στον παρόντα προϋπολογισμό υπολογίζουν τα έξοδα ενέργειας με βάση την τιμή των 75 δολαρίων. Το 2024, ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση ήταν μόλις 0,9%, με πολλές μεγάλες οικονομίες να βρίσκονται σε κατάσταση στασιμότητας ή ύφεσης".

Επίσης, ο Β.Στίγκας σημείωσε ότι "η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των εξαγωγών δεν μπορεί να υποστηριχθεί επ΄ αόριστον, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον μειωμένης ζήτησης στην ευρωζώνη", ενώ αναρωτήθηκε "πως θα αυξηθεί η κατανάλωση όταν το εισόδημα μειώνεται". Δεν μπορεί να πει κανείς επιτυχία το γεγονός ότι ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με βάση τα στοιχεία της έρευνας εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών 2023, ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο 26,1% (2.658.400 άτομα). Η πραγματικότητα είναι ένα χαστούκι, μια προσβολή για κάθε πολίτη που μοχθεί από το πρωί ως το βράδυ, όχι για να ζήσει, αλλά για να επιβιώσει. Πώς να μην νιώθει οργή ένας πολίτης, όταν βλέπει το μόχθο του να εξαϋλώνεται μπροστά σε τιμές που τον γονατίζουν; Μια κοινωνία που καταδικάζει τους εργαζόμενους στη φτώχεια δεν έχει μέλλον".

Ο πρόεδρος των "Σπαρτιατών" εξέφρασε ακόμη την ανησυχία του για "το τέρας της δημογραφικής κατάρρευσης" και υπογράμμισε πως "θα πρέπει να βοηθηθεί η αντιστροφή της υπογεννητικότητας".

Παράλληλα, με αφορμή την χθεσινή βλάβη στο Μετρό Θεσσαλονίκης σημείωσε ότι "για την κατάσταση των τρένων δεν ευθύνεται μόνο η ΝΔ, αλλά όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν", ενώ στη συνέχεια καυτηρίασε την διεξαγωγή του συνεδρίου για την "μακεδονική γλώσσα" στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Τέλος, ο Β.Στίγκας τόνισε:"Ως κοινωνία, οφείλουμε να στραφούμε στον άνθρωπο. Να ενισχύσουμε τις υποδομές μας, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση, την υγεία και την πρόνοια, να δώσουμε φωνή σε αυτούς που δεν έχουν. Να κάνουμε την πρόοδο πραγματική, όχι μια ψευδαίσθηση που εξυπηρετεί μόνο λίγους. Γιατί τι αξία έχει η πρόοδος όταν δεν συνοδεύεται από χαμόγελα, ελπίδα και μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους; Ας αναλάβουμε δράση τώρα, πριν να είναι υπερβολικά πολύ αργά".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

