Εκρηκτικό είναι το κλίμα στη Βουλή, παραμονή των συλλαλητηρίων για τη «μαύρη» επέτειο των δυο ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα αίτια του δυστυχήματος, να προκαλεί νέο γύρο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια.

Αφορμή στάθηκε η παρέμβαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, ο οποίος τόνισε από τα κυβερνητικά έδρανα πως το πόρισμα δείχνει ότι η "βασική αιτία του δυστυχήματος είναι ο ανθρώπινος παράγοντας". "Μιλάμε για μια εθνική τραγωδία και ελάχιστοι μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει ο πόνος απώλειας ενός δικούς σου ανθρώπου. Αυτό που οφείλει να κάνει η πολιτεία είναι όχι μόνο να δείξει σεβασμό στη μνήμη των παιδιών αλλά και να αναδείξει τις ευθύνες και λόγους που οδήγησαν στο δυστύχημα”, είπε και συνέχισε προκαλώντας αντιδράσεις στα έδρανα της αντιπολίτευσης: “Κάποια στιγμή πρέπει να γίνουμε ελάχιστα υπεύθυνοι απέναντι στην πραγματικότητα. Τι λέει το πόρισμα; Το διαβάσατε ή απλά λέμε αυτό που μας βολεύει αφήνοντας την πραγματικότητα; Το πόρισμα δείχνει ότι η βασική αιτία ατυχήματος είναι ο ανθρώπινος παράγοντας".

"Ειλικρινά δεν περίμενα τέτοια έπαρση. Το μόνο που μπορεί να σας δικαιολογήσει είναι ότι είστε αδιάβαστος”, απάντησε ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: “Στη σελίδα 104 λέει για ξυλόλιο και ότι η σιλικόνη δεν είναι ικανή να προκαλέσει την πυρόσφαιρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας. Εκεί έπρεπε να κάθεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να μας πει, ποιος του είπε ότι είναι ανθρώπινο λάθος. Να έρθει στην εξεταστική να μας πει ποιος τον ενημέρωσε. Έρχεται όμως η ώρα της κρίσεως. Αύριο το πρωί θα δείτε τι έχει να γίνει σε όλη την Ελλάδα”. "Είναι 180 σελίδες αποκάλυψης μετά από 2 χρόνια συγκάλυψης", τόνισε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ο Παύλος Γερουλάνος, προσθέτοντας: "Aυτό που κάνει το πόρισμα είναι να βάζει τεράστια ερωτηματικά στις βεβαιότητες τις δικές σας. Τώρα εμείς θα κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα. Με απόλυτη σοβαρότητα θα δούμε το πόρισμα.και θα κρίνουμε αυτό που επιτάσσει η συνείδηση μας και θα προσπαθήσουμε να σας φέρουμε στη σωστή μεριά της συζήτησης". Για επιλεκτική και αποσπασματική αναφορά στο πόρισμα κατηγόρησε τον Υπουργό ο κ. Καραθανασόπουλος, υπογραμμίζοντας: "Tο πόρισμα καταδεικνύει ότι υπήρξε σύγκρουση, που οφείλεται σε προβλήματα τουλάχιστον από το 2009 που εντάθηκαν και τα εντοπίζει στη συντήρηση του δικτύου, την έλλειψη μέτρων ασφαλείας και το προσωπικό με ελλιπή εκπαίδευση".

"Η στάση σας έδειξε ότι η κυβέρνηση παραμένει αμετανόητη”, είπε, απευθυνόμενη στον κ. Τσιάρα, η Έφη Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά, καταγγέλλοντας πως το πόρισμα αναδεικνύει ακέραιες τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης. "Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα. Καταλαβαίνω σε πόσο δύσκολη θέση είστε. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τετραπλές”, υπογράμμισε ο κ. Βρεττός από τη Νίκη.

"Το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει πει να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει προκειμένου να μην ξαναγίνει κάποιο τέτοιο δυστύχημα, θα έπρεπε να ήταν ο οδικός χάρτης του πολιτικού συστήματος. Καταλαβαίνω τι επιχειρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά δεν πρέπει να σταθούμε εκεί. Όλα τα άλλα τα βλέπουν οι Έλληνες πολίτες και κρίνουν", ανταπάντησε ο Υπουργός, επαναλαμβάνοντας τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, όπως η σύσταση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και οι διευκολύνσεις στο έργο της Δικαιοσύνης, προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση.

