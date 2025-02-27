Στόχος επίθεσης έγινε το γραφείο του Χάρη Θεοχάρη

Στόχος επίθεσης έγινε το γραφείο του βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας Χάρη Θεοχάρη χθες βράδυ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΝΔ.

Όπως σημειώνει η ΝΔ: «Καταδικάζουμε την επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές και αναμένουμε την αυτονόητη και επιβεβλημένη καταδίκη της από όλα τα κόμματα.

Για ακόμα μια φορά λέμε στους θρασύδειλους τραμπούκους ότι ματαιοπονούν, γιατί ούτε τους φοβόμαστε, ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε.

Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται».

Αντίδραση Θεοχάρη

«Τέτοιες ενέργειες χαλυβδώνουν ακόμη περισσότερο την πίστη μας πως μόνο η δημοκρατία ο διάλογος και η πολιτική αντιπαράθεση μπορούν να δώσουν λύσεις για τη χώρα», ανέφερε από τη μεριά του ο Χάρης Θεοχάρης σε ανάρτησή του στο Facebook.

Πηγή: skai.gr

