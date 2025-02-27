Το δικό του πρώτο σχόλιο μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ έκανε μέσω της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στους «Αταίριαστους».

«Νομίζω ότι όποιος είδε τη συνέντευξη Τύπου, εντόπισε τα στοιχεία τα οποία εδώ και πολλούς μήνες εμείς έχουμε επικεντρώσει το ενδιαφέρον και καταλήγει σε ένα συμπέρασμα: υπάρχουν βαριές ευθύνες από την κυβέρνηση της ΝΔ, εγκληματικά λάθη, για αυτό και θα πάρω άμεσα πρωτοβουλία για να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, προσθέτοντας:

Λίγες ώρες αργότερα, από το βήμα της Βουλής, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόθεσή του για κατάθεση πρότασης δυσπιστίας την επόμενη εβδομάδα, προσδιορίζοντας την κίνησή του για την Τετάρτη.

«Το πόρισμα αυτό δείχνει ότι η 717, δηλαδή η σύμβαση για την υλοποίηση της τηλεδιοίκησης, είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για να μην είχε συμβεί ποτέ αυτή η τραγωδία. Τι είπαν λοιπόν σήμερα αυτοί οι άνθρωποι; Ό,τι είπε στην αρχή και η τριμελής Επιτροπή: ότι αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, τα δυο αυτά τρένα δεν θα είχαν συγκρουστεί ποτέ.Όταν κάναμε προανακριτική για αυτό ακριβώς το θέμα, τι ψήφισε η ΝΔ; Όχι. Δηλαδή δεν επέτρεψε ο υπουργός που έχει την ευθύνη της υλοποίησης του έργου να πάει στη Δικαιοσύνη και να αναλάβει τις ευθύνες του ο κ. Καραμανλής. Αντί αυτού τον καταχειροκροτούσαν», συνέχισε στις δηλώσεις στον ΣΚΑΪ.

«Δεύτερο ζήτημα, τραγωδία. Ακούσατε ότι υπάρχει η ανάφλεξη, η έκρηξη, όπου έχασαν τη ζωή τους 5-7 άνθρωποι πέρα από αυτούς που σκοτώθηκαν την ώρα της σύγκρουσης. Η ανάφλεξη προέρχεται από άγνωστο καύσιμο, άρα 2 χρόνια κυβέρνηση και πρωθυπουργός κορόιδευαν τον ελληνικό λαό, τον παραπλανούσαν για ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, δείχνοντας ότι επί της ουσίας έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αποκρύψουν τις πολιτικές τους ευθύνες. Γιατί είναι άγνωστο το καύσιμο; Διότι κάποιοι εκείνες τις κρίσιμες ώρες χωρίς να υπάρχει καμία παραγγελία της Δικαιοσύνης, πήγαν έκαναν μια σύσκεψη και αποφάσισαν να αλλοιωθεί ο χώρος, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν πάρα πολύ οι δειγματοληψίες και να μην μπορεί σήμερα το πόρισμα να έχει στοιχεία από εκείνες τις κρίσιμες ώρες και να μας πει ποιο καύσιμο είναι υπεύθυνο για την ανάφλεξη αυτή. Αυτό δεν είναι συγκάλυψη και απόκρυψη στοιχείων;»

«Όποτε η ΝΔ βρεθεί προ κάτι που απειλεί την εξουσία της, αποδεικνύει ότι είναι ικανή για όλα»

«Σύμφωνα με το πόρισμα αυτό, ο κ. Φλωρίδης έπρεπε να παραμείνει υπουργός μέχρι σήμερα;» επεσήμανε στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Μας έλεγε ότι όσοι λένε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Εάν δεν σεβάστηκαν την ιερότητα του χώρου, ουσιαστικά το μπάζωμα ήταν κρίσιμος κρίκος για την αλλοίωση των στοιχείων. Εάν υπήρχε ευθιξία, βεβαίως έπρεπε να είχε παραιτηθεί».

«Στην εξεταστική δεν επέτρεψαν να έρθει ο Τριαντόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από την πρώτη στιγμή εκεί. Δηλαδή ήρθαν υπουργοί προ 15 ετών και δεν επέτρεψε η ΝΔ να έρθει ο κρίσιμος μάρτυρας. Βγαίνει ο πρωθυπουργός μετά από 2 χρόνια και λέει "δεν ήταν και η καλύτερη στιγμή". Και ποιος τους διόρισε μετά υπουργούς;».

Τόνισε, επίσης, πως «όποτε η ΝΔ βρεθεί προ κάτι που απειλεί την εξουσία της, αποδεικνύει ότι είναι ικανή για οτιδήποτε προκειμένου να την κρατήσει.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για τις δημοσκοπήσεις και τη διαφαινόμενη δυσκολία σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε «ωραίες οι δημοσκοπήσεις, αλλά υπάρχει και ο λαός που ψηφίζει».

«Αν γίνουν εκλογές ο λαός θα επιλέξει. Την επόμενη εβδομάδα καταθέτουμε πρόταση δυσπιστίας. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή που να σέβεται τον λαό», συμπλήρωσε.

«Όταν καταθέτεις πρόταση δυσπιστίας το κάνεις για να φύγει η κυβέρνηση και να γίνουν εκλογές. Δεν ζητάω συνέχεια εκλογές γιατί είναι μια παλαιοκομματική νοοτροπία. Οι εκλογές είναι στα χέρια του πρωθυπουργού. Στα δικά μου τα χέρια υπάρχει ένα εργαλείο για να γίνουν εκλογές: Η πρόταση δυσπιστίας. Και θα την κάνουμε την επόμενη εβδομάδα».

