Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη , παρουσιάστηκε η πρώτη κυβερνητική αντίδραση μετά την έκτακτη συνέντευξη Τύπου για το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) για τα Τέμπη.

Απαντώντας σε ερώτηση να σχολιάσει το πόρισμα, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πως «το πρώτο που έχω να πω παρακολουθώντας αυτήν την εικόνα της παρουσίασης, είναι ότι αποτελεί μια κατάκτηση για τη χώρα μας και για την αλήθεια η ύπαρξη του συγκεκριμένου Οργανισμού που δυστυχώς όμως συνέβη μετά το τραγικό δυστύχημα».

«Στελεχώθηκε αυτός ο Οργανισμός επί των δικών μας ημερών, δεν έγινε καμία παρέμβαση, συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν την πολύ σοβαρή δουλειά που κράτησε σχεδόν 2 χρόνια και ξένοι πραγματογνώμονες, οι οποίοι αναζήτησαν και συνεχίζουν να αναζητούν μαζί με Έλληνες επιστήμονες τι συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Από τα πρώτα που μπορέσαμε να καταλάβουμε είναι ότι επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή: τη μοιραία νύχτα στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών συναντήθηκαν μια σειρά από μοιραία ανθρώπινα λάθη, σωρεία τραγικών ανθρώπινων λαθών με σωρεία μεγάλων διαχρονικών και κρίσιμων παθογενειών και παραλείψεων του ελληνικού κράτους. αυτό νομίζω είναι το βασικό συμπέρασμα».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι:

«Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το πόρισμα όπως και κάθε πόρισμα θα το αξιολογήσει η Δικαιοσύνη. Το πόρισμα αυτό απαντά κατηγορηματικά με ένα "όχι" στη συγκάλυψη για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η ίδια η ύπαρξη και στελέχωση αυτού του Ανεξάρτητου Οργανισμού. Μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει δεν συστήνει έναν τέτοιον οργανισμό, δεν του δίνει τέτοια δύναμη, ώστε να φωτίσει τις πτυχές της υπόθεσης».

«Ο δεύτερος είναι η αναφορά στη σελίδα 116, όπου απαντάει στις αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης για το μπάζωμα με δόλο με σκοπό τη συγκάλυψη. Προσέξτε, είναι δεδομένο ότι το πόρισμα εντοπίζει αστοχίες που δείχνουν κακό συντονισμό. Η κατηγορία που εμείς απορρίπτουμε δεν είναι η διερεύνηση των αστοχιών, αυτά τα διερευνά η Δικαιοσύνη. Η κατηγορία της Αντιπολίτευσης και το αίτημα για προανακριτική μιλά για μπάζωμα με δόλο με σκοπό τη συγκάλυψη. Θέλω να δω αν το αίτημα Ανδρουλάκη για προανακριτική παραμένει μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, το οποίο λέει ρητά "καμία εντολή από κανέναν κυβερνητικό". Είναι σαφές πως το μόνο που ενδιαφέρει τον κ. Ανδρουλάκη είναι η εργαλειοποίηση. Ο κ. Ανδρουλάκης βγήκε σε τηλεοπτική συνέντευξη να σχολιάσει το πόρισμα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η ανακοίνωση και άρα χωρίς να το έχει διαβάσει όλο».

«Τρίτος λόγος: αναφορικά με την πυρόσφαιρα αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της ύπαρξης κάποιου υλικού. όπως είδατε όμως δεν παίρνει θέση».

«Πολύ λίγος ο Ανδρουλάκης για το μέγεθος αυτής της τραγωδίας - Δεν έχει πρόγραμμα για τον σιδηρόδρομο»

Ερωτηθείς για τη συνέντευξη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στον ΣΚΑΪ, όπου προανήγγειλε την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας την επόμενη εβδομάδα, αλλά και για τα σενάρια εκλογών, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα πρόωρων κάλπεων.

«Για άλλη μια φορά ο κ. Ανδρουλάκης αποδείχθηκε πολύ βιαστικός και πολύ λίγος για το μέγεθος αυτής της τραγωδίας. Δεν περίμενε καν να ολοκληρωθεί η παρουσίαση και να μελετήσει την επιχειρηματολογία των επιστημόνων και έσπευσε να εμφανιστεί σε μια συνέντευξη με μόνο στόχο να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά κάποια συμπεράσματα που ο ίδιος θεωρούσε σημαντικά. Δεύτερον, ο κ. Ανδρουλάκης δεν είπε λέξη για την πρόταση που έκανε για Προανακριτική. Εφόσον υφίσταται ακόμα η πρόταση, εμείς δεν θα την απορρίψουμε. Θα πάμε στη Βουλή, θα ψηφίσουμε υπέρ της πρότασης, αλλά μετά από αυτό που λέει το πόρισμα μένει να δούμε αν υφίσταται ακόμα».

«Ο κ. Ανδρουλάκης είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όχι ενός κόμματος που ιδρύθηκε το 2019 ή το 2023. Το πόρισμα μιλάει για υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση που ξεκινάει σύμφωνα με τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ το 2010. Δεν είναι ευθύνη λοιπόν μόνο μιας κυβέρνησης οι ευθύνες, αλλά κάτι συλλογικό. Ας πούμε όμως ότι περάσει η πρόταση δυσπιστίας του ΠΑΣΟΚ και πάμε σε εκλογές. Έχε πρόγραμμα ο κ. Ανδρουλάκης για τον σιδηρόδρομο; Όχι».

