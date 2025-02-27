Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε την οικονομική συνεργασία και τις επενδύσεις με τη Βουλγαρία

Τη διασυνδεσιμότητα Ελλάδας και Βουλγαρίας, την προώθηση των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας, βιομηχανίας, μεταφορών, επικοινωνιών και τη διασφάλιση περισσότερων πόρων της ΕΕ, τη συνεργασία στην αντιμετώπιση των νέων μεγάλων διακυβευμάτων, της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης και της αύξησης των τιμών, καθώς και του κινδύνου νέων πανδημιών συζήτησε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στις επαφές που είχε σήμερα στη Σόφια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο κ. Θεοδωρικάκος παραβρέθηκε σήμερα μαζί με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Χρίστο Δήμα στο Επιχειρηματικό Φόρουμ που διοργάνωσε στη Σόφια το Βουλγαρικό-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Επιπλέον, ο υπουργός πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τον υπουργό Οικονομίας & Βιομηχανίας της Βουλγαρίας Πέταρ Ντίλοβ, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών Γκροζντάν Καραντζόβ, καθώς και με τον έτερο αντιπρόεδρο και υπουργό Καινοτομίας & Ανάπτυξης της Βουλγαρίας Τομισλάβ Ντόντσεβ.

Συζήτησαν θέματα που αφορούν ιδίως τη διασυνδεσιμότητα των δύο χωρών, την προώθηση των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας, βιομηχανίας, μεταφορών, επικοινωνιών και την διασφάλιση περισσότερων πόρων της ΕΕ, τη συνεργασία στην αντιμετώπιση των νέων μεγάλων διακυβευμάτων, της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης και της αύξησης των τιμών, καθώς και του κινδύνου νέων πανδημιών.

Ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε στην ομιλία του ότι η εκδήλωση αυτή χτίζει γέφυρες μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών και θέτει τις βάσεις τόσο για διμερείς διακρατικές συμφωνίες όσο και για επιχειρηματικές συνεργασίες με αμοιβαία οφέλη. «Η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι δύο γειτονικές χώρες που τις συνδέουν πολλά. Με σχέσεις βαθιά ιστορικές, πολιτισμικές, αλλά και γεωστρατηγικές και πάνω από όλα με κοινά συμφέροντα, κοινά οράματα και κοινές αξίες για τους δύο λαούς μας. Είμαστε οι κοντινότεροι γείτονες, κράτη μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», τόνισε χαρακτηριστικά και προσέθεσε:

«Υπό το φως των νέων παγκόσμιων εξελίξεων [οι δύο χώρες] πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους και να ενδυναμώσουν την παρουσία της ΕΕ στη ΝΑ Ευρώπη. Να πρωτοστατήσουν στα Βαλκάνια και να διαδραματίσουν από κοινού ένα σημαντικό ρόλο στην επόμενη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια και στις σχέσεις της ΕΕ έναντι της Μολδαβίας, Ουκρανίας και της Γεωργίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους προοπτικής».

Επισήμανε ακόμα πως «καλούνται να συνεργαστούν ακόμη πιο στενά στον τομέα της άμυνας, της μετανάστευσης, της ενέργειας ώστε να προωθηθεί η ενεργειακή διασύνδεση των δικτύων τους, η αποθηκευτική τους ικανότητα σε ενέργεια, η προώθηση κοινών ενεργειακών έργων κοινού ενδιαφέροντος σε παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και υδρογόνο, ώστε να ενισχύσουμε ακόμη πιο πολύ την στρατηγική μας σχέση στις εμπορικές και επενδυτικές μας συνεργασίες».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε επίσης ότι το 2025 μπορεί να είναι ένα ορόσημο που θα σηματοδοτήσει μια νέα δυναμική και ευνοϊκότερες προοπτικές σε πολλούς τομείς της οικονομίας των δύο χωρών. «Ο τουρισμός ο οποίος αυξάνεται θεαματικά, η νευραλγική συνεργασία στην ενέργεια, οι μεταφορές, οι νέες τεχνολογίες, οι αμοιβαίες επενδύσεις είναι τομείς που θα εκτοξεύσουν θετικά, κυρίως, την ποιότητα ζωής των κατοίκων στις δύο πλευρές, τη συνεργασία και ώσμωση των ανοιχτών πλέον συνόρων και στη συνέχεια και τα στατιστικά στοιχεία των οικονομιών. Ένας νέος τομέας που αναπτύσσεται τελευταία είναι ασφαλώς και η τεχνητή νοημοσύνη που θα ενισχύσει τη μεταξύ μας συνεργασία καθώς παρατηρούμε ολοένα και περισσότερο να αναπτύσσονται βαλκανικά σχήματα διασυνδεσιμότητας», τόνισε.

Επισήμανε τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί από την 1η Ιανουαρίου με την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη Συνθήκη Σένγκεν και ότι δημιουργείται μια νέα μεγάλη αγορά χωρίς σύνορα μεταξύ Ελλάδος, Βουλγαρίας και Ρουμανίας που συνδέει τη Μεσόγειο, το Αιγαίο με τη Μαύρη θάλασσα. «Θα στηρίξουμε ανεπιφύλακτα και την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη ευρώ», είπε ακόμα ο υπουργός Ανάπτυξης και αναφέρθηκε στις ευνοϊκές συνθήκες που διαμορφώνονται για την αύξηση των οδικών αφίξεων, στις διακρατικές συνεργασίες στο εμπόριο, τη βιομηχανία, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, στη δραστική μείωση στα γραφειοκρατικά εμπόδια και στα κόστη για τις επιχειρήσεις των δύο χωρών.

«Η στενότερη συνεργασία μας θα δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενώ ταυτόχρονα προωθεί τη σταθερότητα και την ευημερία των πολιτών σε μια περιοχή που έχει πολύ σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες. Μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα δημιουργηθεί μια περιοχή με μεγαλύτερη διασυνοριακή ασφάλεια, περισσότερες ευκαιρίες, ανάπτυξη και ευημερία για τους πολίτες και των δύο λαών», κατέληξε ο κ. Θεοδωρικάκος.

