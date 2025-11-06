Βουλή: Πρεμιέρα για τον «κόφτη» την ερχόμενη Τετάρτη

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε πλήρη ισχύ τίθεται ο «κόφτης» στα μικρόφωνα των ομιλητών της Ολομέλειας της Βουλής από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, μετά από την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. Η πρώτη συζήτηση με τους αυστηρούς κανόνες - που θα αποτελέσει και το «κρας τεστ» για την νέα εποχή στο κοινοβούλιο – θα αφορά το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό της Βουλής.

Σύμφωνα που τις αλλαγές που υπερψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής, οι ομιλητές θα έχουν μια ανοχή 25% επιπλέον του χρόνου που τυπικά δικαιούνται και στη συνέχεια το μικρόφωνο θα κλείνει. Ταυτόχρονα το πλάνο θα αλλάζει και αντί του βήματος της Ολομέλειας θα προβάλλεται γενικό πλάνο της αίθουσας.

Παράλληλα ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε τα μέλη της Διάσκεψης για την συμμετοχή των υποψηφίων στην πρώτη ανοικτή προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων στις τρεις Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στη Διάσκεψη των Προέδρων, για την θέση του προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατατέθηκαν 20 υποψηφιότητες, για τον Συνήγορο του Πολίτη 25 υποψηφιότητες και για την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 22 υποψηφιότητες.

Η διαδικασία θα γίνει για πρώτη φορά μέσω ανοικτής προκήρυξης και όχι μέσω λίστας προσώπων, μετά από πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, που αποδέχτηκε ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Βουλής.

Πηγή: skai.gr

