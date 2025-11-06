Καραχάλιος: «Δύο φορές έκανε πίσω για το κόμμα η Καρυστιανού»

De facto πολιτικό πρόσωπο χαρακτήρισε τη Μαρία Καρυστιανού ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7.

Ο κ. Καραχάλιος επανέλαβε ότι είχε συναντήσεις με την κ. Καρυστιανού, στις οποίες συζήτησαν για τη δημιουργία κόμματος. Είπε ακόμη πως οι συναντήσεις έγιναν με αίτημα της κ. Καρυστιανού δια μέσου της δικηγόρου της Μαρίας Γρατσία.

«Η Μαρία έχει την πίεση από τον κόσμο που κατεβαίνει στις πλατείες» είπε ο κ. Καραχάλιος, αλλά επειδή ο ρόλος της είναι ευαίσθητος κάθε φορά που πάει να κάνει κάτι, της λένε ότι δεν πρέπει να πολιτικοποιήσουν τα πράγματα λόγω της δίκης που αναμένεται, ανέφερε ο ίδιος.

«Δεν είναι και κακό» είπε για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος Καρυστιανού. «Επειδή παρουσιάζεται από μερίδα των ΜΜΕ ως κάτι σατανικό, ας μην πούμε τη δημιουργία κόμματος. Ας πούμε την οργάνωση ενός κινήματος που είναι παντελώς ανοργάνωτο» είπε σημειώνοντας πως πρέπει να απενοχοποιηθεί όποια συμμετοχή της σε κάποιο κίνημα.

«Η Μαρία καλεί τον κόσμο να οργανωθεί. Σε όλες τις συγκεντρώσεις λέει στον κόσμο 'αυτοοργανωθείτε' κι εγώ θα δω τι θα κάνω» είπε. «Σαφώς η Καρυστιανού το σκέφτεται» υποστήριξε.

Ο Νίκος Καραχάλιος είπε πως γνωρίστηκε με την κ. Καρυστιανού περίπου στις 11 Ιουλίου. «Με πήρε η δικηγόρος της όπως φαντάζομαι καλεί πολύ κόσμο» ανέφερε.

Όπως ανέφερε ήρθαν σε συνεννόηση στις 24 Ιουλίου σε εκδήλωση στην Κρήτη να προχωρήσει σε ανακοίνωση ενός κινήματος που θα μετεξελισσόταν σε κόμμα. «Με φωνάξανε, θα έπαιρνε ένας τύπος από το πουθενά 10 κανάλια και μάλιστα εθνικά χωρίς να έχει πάρει έγκριση;» αναρωτήθηκε.

«Η πολιτική τα έχει αυτά τα πίσω μπρος» είπε σχετικά με την επακόλουθη διάψευση εκ μέρους της Μαρίας Καρυστιανού.

Υποστήριξε επίσης ότι είχε γίνει και συζήτηση για εκδήλωση την 1η Δεκεμβρίου στην ΕΣΗΕΑ και πως είχε κλειστεί και αίθουσα. «Εγώ ενώ μιλάγαμε -και με την κ. Γρατσία είχα μιλήσει τουλάχιστον τρεις φορές σε μεγάλα μίντια και έδινα συνεντεύξεις- με αφορμή το 'Κύμα' έλεγα λοιπόν ότι η κοινωνία ανταποκρίνεται, εμείς έχουμε ετοιμάσει το 'Κύμα', το οποίο είναι ένα κίνημα πολιτών ουσιαστικά, είναι μια πλατφόρμα που εκφράζει πολίτες και θα εκφράσει και το κίνημα των Τεμπών» ανέφερε. «Δεν μου είπε ανέβασέ το, αλλά δεν μου είπε και μην το ανεβάσεις» είπε.

Ρούτσι: Δεν θα την υποστήριζα

Μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1 για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Ρούτσι ανέφερε: «Από την αρχή έχουμε πει: ούτε κόμμα, ούτε χρώματα. Δεν πιστεύω ότι η Μαρία μπορεί να πάει σε κάποιο κόμμα ή κίνημα. Όποιος το κάνει, θα είναι καταστροφικό για εμάς».

«Δεν αμφισβητώ αυτά που είπε ο κ. Καραχάλιος, αλλά μεταξύ μας, η Μαρία δεν μας έχει αναφέρει κάτι τέτοιο. Προσωπικά, δεν νομίζω ότι θα υποστήριζα ένα κίνημα με επικεφαλής τη Μαρία Κρυστιανού. Θα ήταν καταστροφικό, γιατί ο κόσμος μας έχει γνωρίσει μέσα από τον αγώνα μας. Αν γίνει κάτι τέτοιο, νομίζω πως ο κόσμος θα αναρωτηθεί για το τι αγώνα δώσαμε αυτά τα 2,5 χρόνια. Δεν θα την υποστήριζα», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πάνου Ρούτσι ο κ. Καραχάλιος σημείωσε: «Έχει δίκιο ο Ρούτσι. Ο κ. Ρούτσι σωστά λέει αυτό που είπα κι εγώ στη Μαρία από την πρώτη μας μέρα. Πες ότι κινείσαι, πες ότι κάνεις αυτό που σου ζητάει ο κόσμος, οι συγγενείς των Τεμπών με τους οποίους είσαι ταυτισμένη, συμφωνούν» είπε χαρακτηριστικά.

