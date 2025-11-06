Σε ονομαστική ψηφοφορία επί της Αρχής αλλά και επί των άρθρων θα θέσει η ΝΔ το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια.

Αυτό ανακοίνωσε ο εισηγητής της ΝΔ Μάνος Κόνσολας προκειμένου, όπως ανέφερε, να καταδειχθεί ποιοι θα ψηφίσουν ή όχι τα θετικά μέτρα ύψους 1,7 δισ. ευρώ, με φορολοελαφρύνσεις για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, τη στήριξη των νέων, της μεσαίας τάξης αλλά και για την κοινωνία και την οικονομία.

Ο κ. Κόνσολας είπε χαρακτηριστικά ότι «η ΝΔ θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας από την Αρχή και επί των άρθρων για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να προτρέψουμε τους συναδέλφους βουλευτές από όλα τα κόμματα να δουν τα θετικά του νομοσχεδίου και να καταφέρουμε στο τέλος της ημέρας να θεσπίσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει ανάγκη ο κάθε Έλληνας και Ελληνίδα», επισημαίνοντας ότι η κοινοβουλευτική νομοθέτηση δεν είναι μια ακαδημαϊκή συζήτηση.

Ο εισηγητής της ΝΔ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο αυτό ως «το πιο σημαντικό αυτής της κοινοβουλευτικής Περιόδου, γιατί αφορά τον κάθε Έλληνα και Ελληνίδα που ζει από την Ορεστιάδα έως την Γαύδο, από το Καστελόριζο έως τα Διαπόντια νησια. Όλη την επικράτεια. Έχει την δικαίωση αιτημάτων» Ο κ. Κόνσολας επισήμανε ότι «είναι η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση από την μεταπολίτευση έως σήμερα» τονίζοντας πως «τα μέτρα αυτά δεν είναι αποσπασματικά και αυτό διαφάνηκε και από την ακρόαση όλων των φορέων στην Επιτροπή που αναγνώρισαν ότι αυτό το νομοσχέδιο χρειάζεται να έρθει αυτή τη στιγμή για την κοινωνία».

Ο κ. Κόνσολας αναφερόμενος στο νομοσχέδιο είπε ότι επισφραγίζει τη δεδομένη βούληση αυτής της κυβέρνησης, προκειμένου η υπεραπόδοση της οικονομίας να μετατρέπεται σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας και σε μειώσεις φόρων. Ο εισηγητής της ΝΔ ανέφερε ότι «δεν αρέσει σε κάποιους να έρχονται στη Βουλή μειώσεις φόρων. Να αναγκάζονται να τις ψηφίσουν ή να εφευρίσκουν ευφάνταστους τρόπους για να βάζουν αστερίσκους». Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης είπε «επιβεβαιώνουν ένα πράγμα: ότι δεν υπάρχει καμία σοβαρή και αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης από την αντιπολίτευση. Άλλωστε, αυτό αποτυπώνεται και επιβεβαιώνεται διαρκώς και με κάθε ευκαιρία».

Ο εισηγητής της ΝΔ τόνισε ότι η περίμετρος των διατάξεων του νομοσχεδίου αυτού έχουν «άμεσο και χειροπιαστό όφελος για 4 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες. Αυτές οι διατάξεις, θέτουν σε εφαρμογή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μειώσεις φόρων, ρυθμίσεις και μέτρα στήριξης του εισοδήματος των πολιτών με δημοσιονομικό κόστος 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ».

Ειδικότερα, αναλύοντας τις στοχευμένες μειώσεις φόρων:

- Για τα φυσικά πρόσωπα και για εισοδήματα που προέρχονται από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, για όσους βρίσκονται στην κλίμακα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής από το 22% που είναι σήμερα μειώνεται στο 20%.

- Για εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής από 28% που είναι σήμερα μειώνεται στο 26%.

- Για εισοδήματα από 30.000 έως 40.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται από το 36% που είναι σήμερα στο 34%.

- Για την αναγκαιότητα στήριξης της ελληνικής οικογένειας, μειώνονται ή και εξαλείφονται πλήρως οι φορολογικοί συντελεστές για οικογένειες με παιδιά, αλλά και για νέους έως 30 ετών. Αυτό μεταφράζεται στο ότι για τα εισοδήματα 10.000 έως 20.000 ευρώ, ο νέος μειωμένος φορολογικός συντελεστής 20% μειώνεται ακόμα περισσότερο για οικογένειες με παιδιά.

- Ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται στο 18% για φορολογούμενους με ένα παιδί. Μειώνεται στο 16% για φορολογούμενους με δύο παιδιά. Μειώνεται στο 9% για φορολογούμενους με τρία παιδιά, ενώ για φορολογούμενους με 4 παιδιά ο φόρος θα είναι μηδενικός.

Για τις μειώσεις φόρων για τους νέους ανθρώπους, είπε ότι οι νέοι έως 25 ετών και με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ, δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο, ενώ ο φορολογικός συντελεστής για τους νέους έως 30 ετών με ετήσιο εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, μειώνεται στο 9%.

Οι μειώσεις φόρων, σημείωσε ο κ. Κόνσολας, επεκτείνονται και σε ένα τομέα που σχετίζεται με την κοινωνική πολιτική, όπως είναι η δημόσια υγεία, αφού μειώνεται ο συντελεστής αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών των ιατρών που απασχολούνται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και στο ΕΣΥ από το 22% στο 20%.

Στην κατεύθυνση της κοινωνικής διάστασης και της στήριξης της οικογένειας, απαλλάσσονται από την εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για 3 χρόνια οι νέες μητέρες, από το έτος απόκτησης του τέκνου και για τα δύο επόμενα. Η εξαίρεση, όπως έχω τονίσει, αφορά και στις θετές και ανάδοχες μητέρες.

Επίσης τίθενται σε εφαρμογή μέτρα για τη φορολογική ελάφρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών, αφού μειώνονται κατά 30 έως 35% τα τεκμήρια για κατοικίες και αυτοκίνητα και καταργείται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη εξαρτώμενων τέκνων με δικό τους εισόδημα. Μειώνεται κατά 50% το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών για εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων, καθώς και για φυσικά πρόσωπα με ατομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και κατοικούν σε δημοτικές κοινότητες και οικισμούς με πληθυσμό από 500 έως 1.500 κατοίκους.

Παράλληλα καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης.

Από το 2026, μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027, απαλλάσσεται από τον ΕΝΦΙΑ. η κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, μέτρο που αφορά σε όσους έχουν την πρώτη κατοικία τους σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, σε μικρούς οικισμούς αυτών των περιοχών.

Μειώνεται ο φόρος για όσους έχουν έσοδα από ενοίκια, ενώ θεσπίζεται ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Επεκτείνεται και βελτιώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ιδιοκτητών ακινήτων που ενοικιάζονται με μακροχρόνια μίσθωση. Παρατείνεται και για το 2026, η αναστολή επιβολής Φ.Π.Α. στα νεόδμητα ακίνητα. Μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και των Δωδεκανήσων, με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους. Ο εισηγητής της ΝΔ έδωσε έμφαση και στα μέτρα με τις θετικές αλλαγές στο μισθολόγιο των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος. Την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της κατασκευής οχημάτων και αεροσκαφών.

Ο εισηγητής της ΝΔ κατέληξε λέγοντας ότι «η κυβέρνηση έχει σαφή, ισχυρή και καθαρή εντολή από τους πολίτες να προχωρά σε θεσμικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες που βελτιώνουν τη ζωή τους. Η κυβέρνηση, όπως πολλές φορές έχω πει, είναι σταθερά δεσμευμένη στην πολιτική μείωσης των φόρων και στην στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας. Και το νομοσχέδιο αυτό υπηρετεί και τους δύο αυτούς στόχους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

