«Άναψαν» τα αίματα σε τηλεοπτική εκπομπή το πρωί της Πέμπτης (6/11) ανάμεσα στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Πέτρο Παππά και στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Γιαννούλη.
Η συζήτηση ξέφυγε όταν η κριτική του κ. Παππά στο Ινστιτούτο Τσίπρα προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Γιαννούλη, ο οποίος απάντησε αναφερόμενος στα οικονομικά χρέη του ΠΑΣΟΚ.
Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, όταν ο κ. Παππάς διέκοψε τον συνομιλητή του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ του είπε ότι «δεν σας θεωρώ ισότιμο συνομιλητή μου», χαρακτηρίζοντάς τον «σαλτιμπάγκο που πάει από το ένα κόμμα στο άλλο».
Αμέσως ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αντέδρασε λέγοντας: «Ντροπή και αήθες αυτό που κάνετε, θα μου μάθετε εσείς ελληνικά; Εγώ είμαι διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής, τι έχετε σπουδάσει εσείς κ. Γιαννούλη;», ενώ πρόσθεσε τη λέξη «καλάθια» όταν ο συνομιλητής του κούνησε το κεφάλι του λέγοντας «καλά».
Ο Χρήστος Γιαννούλης, συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους, τόνισε ότι «είναι κακό να γλύφεις εκεί που έφτυνες», σημειώνοντας πως «αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας, πολλούς από εδώ μέσα δεν θα τους ήξερε ούτε η μάνα τους, ήταν αυτοί που γονυπετείς έτρεψαν πίσω από τον Τσίπρα για μια έδρα ή στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη περιφέρεια».
Επιτέθηκε, μάλιστα, προσωπικά στον κ. Παππά λέγοντας ότι «πρώτα έγινε ορτινάντσα του Κασσελάκη, μετά ΣΥΡΙΖΑ και μετά ΠΑΣΟΚ».
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανταπάντησε σε εξίσου έντονο ύφος, λέγοντας: «Εσείς είστε γονυπετείς για να σας πάρει ο Τσίπρας αλλά ξέρετε μάλλον δεν θα σας πάρει. Τον παρακαλάτε στα 4 να σας πάρει».
Η αντιπαράθεση ολοκληρώθηκε με τον Χρήστο Γιαννούλη να δηλώνει: «Αν ήξερα ότι θα ήταν εδώ αυτό το αντυπόδειγμα πολιτικής, δεν θα ερχόμουν».
