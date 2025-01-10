Στη Βουλή διαβιβάστηκε μήνυση του επικεφαλής των «Σπαρτιατών», Βασίλη Στίγκα, κατά του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή, για συκοφαντική δυσφήμιση κατ' εξακολούθηση.

Αργότερα σε δήλωσή του από το περιστύλιο της Βουλής, ο κ. Δουδωνής δήλωσε:

«Δεν περίμενα σε ενάμισι χρόνο κοινοβουλευτικής διαδρομής να έχω την τόσο μεγάλη τιμή να μου κάνει μήνυση ο κ. Στίγκας και μάλιστα σε αυτή τη μέρα, μια μέρα κατά την οποία ζούμε μια πρώτη πικρή δικαίωση με την αναστολή της χρηματοδότησης, την απόφαση της επιτροπής δεοντολογίας. Και λέω πικρή γιατί θα επαναλάβω αυτό που είχα πει και στις 13 Σεπτεμβρίου του 2023 και αν είχαμε ακουστεί τότε, δεν θα είχε χάσει 1 εκατομμύριο ο ελληνικός λαός. Τα χρήματα του ελληνικού λαού γίνονται άθυρμα στα χέρια καταδικασμένων εγκληματιών. Και δυστυχώς αυτά είναι 995.000».

Πηγή: skai.gr

