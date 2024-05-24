Δευτερολογία Ανδρουλάκη: O πρωθυπουργός έχει μάθει να πετά τη μπάλα στην κερκίδα

«Ο πρωθυπουργός έχει μάθει να πηγαίνει την μπάλα στην κερκίδα και να αποχωρεί από την αίθουσα. Είναι απόκλιση ή δεν είναι ότι είμαστε οι τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωζώνη;», τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επανερχόμενος το θέμα της ακρίβειας κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή.

Δεν αμέλησε δε απαντήσει και στις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου, ξεκινώντας την ομιλία του.

Τόνισε πως παρά τα όσα λέγονται, ο πιο αγαπητός πρωθυπουργός για τη χώρα ήταν και παραμένει ο Ανδρέας Παπανδρέου.

Πρόσθεσε δε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης εργαλειοποιεί τις δημοσκοπήσεις.

Ο κ. Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε σε ένα δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την αγοραστική δύναμη.

«Είμαστε η χειρότερα χώρα σε αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27. Το ίδιο και στον τομέα της Υγείας. Ανταγωνιζόμαστε με την Βουλγαρία για την τελευταία θέση. Όλα αυτά δεν είναι σύγκλιση», σημείωσε.

«Για εμάς δεν υφίσταται ανάπτυξη χωρίς κράτος δικαίου. Ανάπτυξη για εμάς είναι καλό δημόσιο σχολείο και καλό δημόσιο νοσοκομείο», τόνισε.

Έπειτα, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σε «διαστρέβλωση χωρίς όριο», σημειώνοντας πως ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να μιλάει για «αποτέλεσμα παιχνιδιών κάτω από το τραπέζι».

«Ποιος νομίζει ότι είμαστε, ο Μπάιντεν, ο Ομπάμα; Εμείς είμαστε πίσω από το κόμμα των Πράσινων, του Μακρόν; Τι θράσος... Ο κ. Μητσοτάκης νομίζει ότι απευθύνεται σε ακροατήριο ιθαγενών», πρόσθεσε.

Τέλος, άφησε αιχμές σχετικά με τη διαρροή των email των αποδήμων, σημειώνοντας πως «είμαστε η μοναδική χώρα που λίγο πριν τις ευρωεκλογές μπήκε πρόστιμο στο υπουργείο Εσωτερικών με αφορμή διαδικαστικά θέματα των εκλογών. Η κυρία Κεραμέως έπρεπε να αποτελεί παρελθόν. Έπρεπε να έχει φύγει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.