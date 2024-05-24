Σκέρτσος: «Δεν μπορούμε να παίξουμε στα ζάρια την τύχη της χώρας»

Οικονομία και εκλογές ήταν, κατά βάση, τα δύο θέματα που εθίγησαν από τον υπουργό Επικρατείας 'Ακη Σκέρτσο, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό "Mega".

Ξεκινώντας από το κλίμα των ευρωεκλογών, ο υπουργός Επικρατείας σημείωσε ότι οι ευρωεκλογές είναι η πέμπτη κάλπη σε διάστημα ενός έτους, ως εκ τούτου είναι εύλογο να υπάρχει κόπωση. Όμως, προσέθεσε, «το διακύβευμα δεν είναι μικρό», δεδομένου ότι οι ζωές των Ελλήνων επηρεάζονται από τις αποφάσεις των Βρυξελλών.

Η επιστολή του Έλληνα πρωθυπουργού προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαφοροποιημένες τιμές πολυεθνικών εταιρειών από αγορά σε αγορά υπογραμμίζει τη σημασία των ευρωπαϊκών αποφάσεων που λαμβάνονται ή μπορούν να ληφθούν την επόμενη περίοδο και οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν το ελληνικό καλάθι, ανέφερε με την πρόσθετη επισήμανση ότι ο πρωθυπουργός, με την επιστολή του, μπήκε στην καρδιά του προβλήματος. Αυτός ο πρωθυπουργός που είναι ...εξάρτημα συμφερόντων, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, σχολίασε σκωπτικά ο 'Α. Σκέρτσος.

Το ζήτημα της ακρίβειας είναι δυσεπίλυτο και δεν μπορεί να λυθεί από μία μόνον χώρα, εξ ου και η χρησιμότητα της Ευρώπης σε αυτό, αλλά και άλλα θέματα, όπως η μετανάστευση, η άμυνα κ.α».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης σημείωσε ότι υπάρχουν κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, επί παραδείγματι στις τηλεπικοινωνίες, όπου διαπιστώνεται μείωση τιμών από το 2019, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Eurostat. Αλλά και στα τρόφιμα υπάρχουν σημάδια αποκλιμάκωσης, συμπλήρωσε.

Η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα και τις αυξήσεις που έχει δώσει η κυβέρνηση, αλλά «δίνουμε μια μάχη», υπογράμμισε, θέτοντας και το στόχο καλύτερης λειτουργίας του ανταγωνισμού στη χώρα μας.

Εστιάζοντας, αμέσως μετά, στην τιμή του ελαιολάδου, εξήγησε ότι η τιμή του έχει ανεβεί διεθνώς λόγω κακών καιρικών συνθηκών και της κλιματικής κρίσης, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, την Ισπανία, όπου παρατηρείται μεγάλη μείωση παραγωγής. Το λάδι είναι διεθνές προϊόν, διευκρίνισε επίσης, άρα έχουν αυξηθεί διεθνώς οι τιμές, ενώ επέμεινε ότι η τιμή του στην Ελλάδα δεν είναι η ακριβότερη. Αν, μάλιστα, από τον πληθωρισμό τροφίμων αφαιρεθεί το ελαιόλαδο, τότε θα διαπιστωθεί ότι τρέχει με τον ίδιο ρυθμό (2,8%) με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Στο σημείο αυτό εξαπέλυσε επίθεση κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Στέφανου Κασσελάκη: χρησιμοποιεί fake news, τον κατηγόρησε ειδικότερα, και αυτό, γιατί, όπως είπε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία συγκρίνει ανόμοια προϊόντα, βιολογικό με κοινό λάδι, αλλά και διαφορετικές συσκευασίες, εν προκειμένω 500 και 750 ml. Αυτές είναι λαθροχειρίες, συμπλήρωσε.

Για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. και το κόστος του, ο 'Α. Σκέρτσος παρατήρησε αρχικώς ότι «επιτέλους είδαμε ένα σχέδιο νόμου από την αντιπολίτευση», το οποίο και κοστολογήθηκε επίσημα μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ο λογαριασμός γράφει 45,7 δισ. ευρώ στην τετραετία, επεσήμανε για το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσέθεσε: είναι «συνταγή που μας ρίχνει στα μνημόνια και τη χρεωκοπία». Ενώ συνέχισε με την κυβερνητική επιχειρηματολογία για το ΦΠΑ: η μείωση του, σε όποιες χώρες εφαρμόσθηκε το μέτρο, δεν απέδωσε, είπε και έφερε το παράδειγμα της Ισπανίας, όπου ο πληθωρισμός είναι υψηλότερος από εκείνον στην Ελλάδα.

'Ασκησε, όμως, κριτική και σε άλλο σημείο του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ: ο διαφοροποιημένος συντελεστής φορολογίας που προτείνει, αν εφαρμοσθεί, θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις να δηλώνουν χαμηλότερη κερδοφορία, προκειμένου να έχουν χαμηλότερη φορολογία, θα έχουμε συνεπώς «μαύρη τρύπα κερδοφορίας».

Ταυτοχρόνως επέκρινε τις αντιπολιτευτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του δημογραφικού: εισηγούνται, παρατήρησε, αφορολόγητο στα μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Χρειάζονται στήριξη, αναγνώρισε, αλλά αν έχουμε ένα περίσσευμα, αυτό πρέπει να κατευθυνθεί στις νέες οικογένειες, αντέτεινε ο υπουργός Επικρατείας.

Κλείνοντας με το πολιτικό πλαίσιο, ο 'Α. Σκέρτσος περιέγραψε τον πρωθυπουργό ως υπεύθυνο πραγματιστή πολιτικό. Και, επιστρέφοντας στην κριτική του προς την αντιπολίτευση, προειδοποίησε ότι «δεν μπορούμε να παίξουμε στα ζάρια την τύχη της χώρας», τη δημοσιονομική και επενδυτική βαθμίδα ειδικότερα. Όλος ο κόσμος μιλάει για το «μικρό ελληνικό θαύμα», επέμεινε.

Εξ άλλου, οι πολίτες έχουν υψηλές απαιτήσεις από την κυβέρνηση και έχουν δίκιο, παρατήρησε και έκλεισε ζητώντας η ψήφος στις ευρωεκλογές να δείχνει φυγή προς τα εμπρός, προκειμένου να γίνει η Ελλάδα πιο ευρωπαϊκή χώρα και να γίνουν περισσότερες μεταρρυθμίσεις. «Να μην σπαταλήσουμε αυτήν την ευκαιρία», ζήτησε εν κατακλείδι.

Πηγή: skai.gr

