Του Γιάννη Ανυφαντή

Με ευρύτατη πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την οριστική αναστολή κάθε είδους κρατικής χρηματοδότησης των Σπαρτιατών.

Κατά την ονομαστική ψηφοφορία, 267 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, την Ελληνική Λύση, τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν υπέρ της αναστολής της κρατικής χρηματοδότησης, 15 βουλευτές των Σπαρτιατών και της ΝΙΚΗΣ καταψήφισαν, ενώ 5 βουλευτές, ανάμεσά τους οι ανεξάρτητοι, προερχόμενοι από το κόμμα του κ. Στίγκα, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς και Μιχαήλ Γιαυγιωτάκης δήλωσαν «παρών».

Από το βήμα της Βουλής, ο Βασίλης Στίγκας έβαλε κατά πάντων εκ νέου, επιμένοντας πως δεν συντρέχουν οι λόγοι για να κλείσει η στρόφιγγα του κρατικού χρήματος.

Υπενθυμίζεται πως η αναστολή της χρηματοδότησης των Σπαρτιατών έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου. Ωστόσο, έχουν ήδη λάβει 1,7 εκατ. ευρώ, ενώ θα πρέπει να επιστρέψουν περίπου 80.000 ευρώ που έλαβαν για τις ευρωεκλογές στις οποίες δεν συμμετείχαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.