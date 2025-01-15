Αμέσως μετά τη δήλωση του προέδρου της Βουλής, Κώστα Τασούλα, από το βήμα της Ολομέλειας, ότι η πρόταση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, αποτελεί κορυφαία τιμή αλλά και ευθύνη, τόσο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου όσο και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων ζήτησαν και πήραν τον λόγο για να τοποθετηθούν.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία πήρε πρώτη τον λόγο χαρακτήρισε «αδιανόητο να ανεβαίνει στο βήμα ο προτεινόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας που είναι και πρόεδρος της Βουλής και να ορίζει ημερομηνία πρώτης εκλογής χωρίς να καλέσει τα όργανα της Βουλής».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, επιτέθηκε στον κ. Τασούλα σημειώνοντας ότι «παρουσία περιοδευόντων κλακαδόρων βουλευτών απευθύνθηκε στο κοινό του καταστρατηγώντας οποιαδήποτε έννοια σεβασμού των θεσμών», ενώ έκανε λόγο για μικροπολιτική επιλογή με πλήρη απουσία θεσμικών αντιβάρων.

Όπως υποστήριξε ο κ. Δουδωνής, ο κ. Τασούλας «διεξήγαγε πραξικόπημα μαζί με τους "ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ" στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για να διοριστούν το ΕΣΡ και η ΑΔΑΕ». «Δεν είναι ένας απλώς ένας κομματικός Πρόεδρος Δημοκρατίας είναι ένας μικροκομματικός Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας».

Άμεση ήταν η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Θανάση Πλεύρη, ο οποίος χαρακτήρισε τον κ. Τασούλα «πολιτικό με ήθος, με μεγάλη πολιτική διαδρομή».

«Ακριβώς το ήθος του αποδεικνύει ότι επέλεξε η δήλωση να γίνει από το βήμα της Βουλής και αντί να τύχει σεβασμού και αναγνώρισης, έτυχε της πιο έντονης κριτικής. Ακούγοντας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, νόμιζα ότι άκουγα την κ. Κωνσταντοπούλου», τόνισε ο κ. Πλεύρης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος, αφού ευχήθηκε «ο κάθε υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας να μπορέσει να εκφράσει την εθνική ενότητα και ομοψυχία και την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος», κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «με ευθύνη της δεν λαμβάνονται θεσμικές πρωτοβουλίες και δεν θωρακίζεται το δημοκρατικό μας πολίτευμα απέναντι στα φασιστικά μορφώματα».

