Του Γιάννη Ανυφαντή

Ο κύβος για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας ερρίφθη, μετά και την ανακοίνωση του πρωθυπουργού ότι υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι ο Κωνσταντίνος Τασούλας, με τον Πρόεδρο της Βουλής να ανακοινώνει στην Ολομέλεια πως η διαδικασία ξεκινάει το Σάββατο 25 Ιανουαρίου με την πρώτη ψηφοφορία, που απαιτεί τη θετική γνώμη των 2/3 των βουλευτών.

Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31 Ιανουαρίου -σύμφωνα με τον Κανονισμό απαιτείται η παρέλευση 5 ημέρων- οπότε προβλέπονται 200 θετικές ψήφοι.

Στην τρίτη ψηφοφορία ο απαιτούμενος αριθμός θετικών ψήφων πέφτει στους 180, ενώ η τέταρτη ψηφοφορία, η οποία συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες εκλογής του Κ. Τασούλα καθώς απαιτούνται 151 θετικοί ψήφοι, θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου.

Οι αλλαγές στη Βουλή - Τι θα κάνει ο Τασούλας

Η εκλογή, πάντως, του Κωνσταντίνου Τασούλα στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα προκαλεί και αλλαγές στο σώμα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, με την έδρα του στη Βουλή να καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών στον νομό Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς.

Σύμφωνα πάντως με καλά πληροφορημένες πηγές, ο Κωνσταντίνος Τασούλας δεν σκοπεύει να παραιτηθεί πριν ολοκληρωθούν οι ονομαστικές ψηφοφορίες που θα τον χρίσουν Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Την παραίτησή του ακολουθεί και η ονοματολογία για τον «γαλάζιο» βουλευτή που θα τον διαδεχτεί στη θέση του τρίτου τη τάξει πολιτειακού αξιώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρές πιθανότητες διαδοχής του Κώστα Τασούλα στην προεδρία της Βουλής συγκεντρώνει ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος έχει διατελέσει για οκτώ συναπτά έτη αντιπρόεδρος της Βουλής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.