«Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας έναν εν ενεργεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, σε αντίθεση με το πνεύμα του Συντάγματος και τις παραδόσεις της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας» επεσήμανε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, αναφερόμενος στον Κώστα Τασούλα.

«Προχώρησε σε μία στενά κομματική επιλογή, υποτάσσοντας τον ανώτατο πολιτειακό θεσμό στα εσωκομματικά του θέματα και προβλήματα», συνέχισε ο κ. Φάμελλος, χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό «κατώτερο των περιστάσεων» και υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινήθηκε «απολύτως θεσμικά».

«Πήραμε πρωτοβουλίες στον κατάλληλο χρόνο με σοβαρότητα και με σεβασμό στον θεσμό.Επισημάναμε ότι η υποψηφιότητα δεν μπορεί να είναι στενή κομματική επιλογή. Καταθέσαμε πρόταση με προοδευτική προοπτική και κατάλληλο πρόσωπο. Η κυρία Λούκα Κατσέλη είναι μία υποψηφιότητα με μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα και με διεθνή και ακαδημαϊκή εμπειρία. Είναι μια υποψηφιότητα που μπορεί να ενώσει και δίνει τη δυνατότητα για ευρύτερη υποστήριξη».

