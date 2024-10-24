Του Αντώνη Αντζολέτου

Η διαλυτικές τάσεις στην Κουμουνδούρου, ο δρόμος της διάσπασης χωρίς επιστροφή που έχει πάρει το κόμμα, η δημοσκοπική κατάρρευση και βεβαίως η χθεσινή στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Νίκο Παππά οδήγησαν τον ΣΥΡΙΖΑ σε «θεατή» της κόντρας που εξελίχθηκε μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή.

Έχει αποφασίσει ο πρωθυπουργός να «τελειώσει» με τον ΣΥΡΙΖΑ μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας απαξιώνοντάς τον;

Υπάρχουν και όσοι υποστήριξαν πως ήταν μια καλή ευκαιρία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στρέψει τα βέλη του και προς τον Αντώνη Σαμαρά.

Η άρνηση του να αναγνωρίσει ως συνομιλητή του τον Νίκο Παππά εξόργισε την Κουμουνδούρου και η κόντρα αναμένεται να είναι σφοδρή το επόμενο διάστημα.

Η Ράνια Σβίγκου έγραψε στα social media: «πάει πολύ να κάνει μαθήματα κοινοβουλευτισμού και προστασίας του πολιτεύματος στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Ν.Παππά ο υπεύθυνος των υποκλοπών, του εγκλήματος των Τεμπών, της διαρροής προσωπικών δεδομένων πολιτών.

Ακόμα κι αν δεν του αρέσει, την αξιωματική αντιπολίτευση την επιλέγει ο λαός». Από τον ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα κάλεσαν τα προοδευτικά κόμματα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων «και να αποδοκιμάσουν την ύβρη Μητσοτάκη.

Η στάση του δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η απαξίωση των κομμάτων από τον πρωθυπουργό, σχετίζεται ευθέως με τους στοιχειώδεις κανόνες της Δημοκρατίας», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Όπως είναι φυσιολογικό η εξέλιξη αυτή ευνόησε το ΠΑΣΟΚ στη χθεσινή συζήτηση, καθώς είχε αρκετό χώρο να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση και προφανώς είναι κάτι που θα επαναληφθεί το επόμενο διάστημα.

Οι διαφωνίες μεταξύ τους θα είναι πολλές όπως φάνηκε τόσο με το νομοσχέδιο του ΑΣΕΠ όσο με την τροπολογία για την αναστολή χρηματοδότησης των Σπαρτιατών που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Δεν είναι τυχαίο πως πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη ανέφεραν πως το ΠΑΣΟΚ σήκωσε το κύριο βάρος της αντιπολιτευτικής σύγκρουσης. Σημείωναν μάλιστα πως αποτυπώθηκε ότι είναι ο αντίπαλος πόλος και με τη συζήτηση στην Ολομέλεια υπογραμμίστηκε η επανεκκίνηση.

Πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης συνομιλώντας χθες με δημοσιογράφους για το αν επιλέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον ίδιο ως θεσμικό συνομιλητή ανέφερε πως δεν πρέπει να υποτιμάς την αντιπολίτευση, κρατώντας αποστάσεις.

Για το αν πρόκειται για αναβίωση του δικομματισμού, όπως έγινε γνωστός στη μεταπολίτευση έως το 2012, είναι νωρίς θα ειπωθεί.

Θα εξαρτηθεί από την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και σε μεγάλο βαθμό αν η κοινοβουλευτική του ομάδα χωριστεί στα δυο μετά τις κάλπες για την ανάδειξη νέου αρχηγού. Το σίγουρο είναι πως οι ρόλοι και ενδεχομένως η γεωγραφία της Βουλής 15 μήνες μετά τις εκλογές αλλάζει σημαντικά.

