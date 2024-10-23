Βουλή: Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη: Θα σας ανοίξουμε την πόρτα του Μαξίμου – Ελάτε με φόρα!

Του Γιάννη Ανυφαντή

Βασικό αποδέκτη τον Νίκο Ανδρουλάκη είχε η τριτολογία του πρωθυπουργού, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βάζει στο στόχαστρο τις αιτιάσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί αλαζονικών συμπεριφορών στην κυβέρνηση, επαναλαμβάνοντας πως τέτοιες συμπεριφορές δεν γίνονται αποδεκτές. «Αν υπάρχουν - που μπορεί να υπάρχουν αλαζονικές συμπεριφορές - αυτές δεν γίνονται αποδεκτές από εμένα. Και το έχω αποδείξει», τόνισε ο πρωθυπουργός, σηκώνοντας το γάντι που του πέταξε ο Νίκος Ανδρουλάκης περί επίσπευσης της εξόδου από το Μέγαρο Μαξίμου: «Έρχεστε όμως εσείς με τον ενθουσιασμό της εκλογής σας και των δημοσκοπήσεων που σας δείχνουν δεύτερο να μας πείτε τι; Να μας διευκολύνετε και να μας ανοίξετε την πόρτα για να φύγουμε εμείς και να έρθετε υποθέτω εσείς. Ελάτε με φόρα - που έλεγε και η κα Τσαπανίδου. Θεμιτή η φιλοδοξία σας, αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός σε 3 χρόνια. Εδώ θα είμαστε λοιπόν».

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ξεκαθαρίσει ότι η κυβέρνηση θα φέρει σύντομα νομοθετική ρύθμιση για την κρατική χρηματοδότηση των Σπαρτιατών, τονίζοντας πως «η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ είχε κάποιες αδυναμίες που πρέπει να εξετάσουμε. Κάντε λίγο υπομονή και θα καταθέσουμε τη ρύθμιση». Μάλιστα υπενθύμισε πως το ΠΑΣΟΚ μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν το 2019 ρύθμιση που αποσύνδεε τη χρηματοδότηση από την εκλογική διαδικασία.

Αναφερόμενος στην πρόταση της κυβέρνησης για τον Συνήγορο του Πολίτη, επισήμανε πως η διαδικασία εξεύρεσης πλειοψηφίας έχει κρατήσει πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο, επαναλαμβάνοντας πως πρόταση της κυβέρνησης είναι ο κ. Σωτηρόπουλος. «Θα έρθει σε ψηφοφορία εντός της επόμενης εβδομάδας οπότε και θα τοποθετηθείτε, δεν θέλω να προκαταλάβω την απόφασή σας, ελπίζω να είναι θετική η στάση σας», είπε απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη.

Ο πρωθυπουργός δεν άφησε ασχολίαστη και την αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη για τον ρόλο του ΠΑΣΟΚ το 2010: «Όταν γυρνάτε στο 2010, ναι η ιστορία θα γράφει ότι η χώρα χρεοκόπησε επί των δικών σας ημερών και η ιστορία θα γράφει ότι το 2009 ψηφίζατε έναν προϋπολογισμό με αύξηση δαπανών. Δεν το είπατε απλά, το κάνατε πράξη και τέσσερις μήνες μετά δυστυχώς η χώρα έσκασε στα χέρια σας».

Πηγή: skai.gr

