Του Γιάννη Ανυφαντή

Τρία διαφορετικά δίπολα με κοινό παρονομαστή τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανέδειξε το χθεσινό πρώτο μπρα-ντε-φερ των πολιτικών αρχηγών στην Ολομέλεια της Βουλής, με την ενημέρωση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου να λαμβάνει, όπως και αναμενόταν, χαρακτηριστικά μιας εφ’ όλης της ύλης σύγκρουσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Η συνεδρίαση της Ολομέλειας, που διήρκησε πάνω από επτά ώρες, χαρακτηρίστηκε από την κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να σηκωθεί από τα κυβερνητικά έδρανα και να αποχωρήσει δηκτικά από την αίθουσα, την ώρα που στο βήμα βρισκόταν ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νίκος Παππάς και να επιστρέψει κατά την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, μια κίνηση που ερμηνεύτηκε διπλά ως αποκαθήλωση του Νίκου Παππά και αναγνώριση του Νίκου Ανδρουλάκη ως βασικού κοινοβουλευτικού συνομιλητή.

«Δεν αναγνωρίζω ως εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναν πολιτικό καταδικασμένο με 13-0 στο ειδικό δικαστήριο. Προστατεύω το πολίτευμα, δεν θα χαιρετηθώ, χαριεντιστώ ή συνδιαλλαγώ μαζί του. Όταν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρει αρχηγό και κομματισμό, θα είμαι εδώ να κάνουμε συζήτηση. Μην απορήσετε εάν αποχωρήσω, αυτή θα είναι η τακτική που θα ακολουθώ έως ότου ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέξει μόνιμο αρχηγό» είπε ο πρωθυπουργός στη δευτερολογία του, εξηγώντας τη στάση του απέναντι στον Νίκο Παππά, αφήνοντας όμως και μία αιχμή -φωτογραφική- για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον χαιρετισμό του με τον πρόεδρο της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ σε εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.

«Το ποιος θα εκπροσωπεί την αξιωματική αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο δεν είναι δική του δουλειά» ήταν η απάντηση του Νίκου Παππά που μίλησε για θεσμικό ατόπημα του πρωθυπουργού, υπογραμμίζοντας πως «δεν χρειάζεται να με συμπαθεί, έχει ο ίδιος ιστορικό προσπαθειών ανάμειξης στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Την κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχολίασε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, τονίζοντας πως χρειάζεται θεσμική ενσυναίσθηση όταν κανείς έχει απέναντί του εσωκομματικές διαδικασίες.

Στο τραπέζι οι συναινέσεις με Ανδρουλάκη - Πρώτο τεστ ο Συνήγορος του Πολίτη

Σε όλες τις τοποθετήσεις του πάντως, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε προς τον κ. Ανδρουλάκη, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι έκανε στροφή 360 μοιρών, γύρω από τον εαυτό του, χωρίς να αλλάξει τίποτα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στηλίτευσε την επιλογή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να μην ψηφίσει το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στο ΑΣΕΠ και του ζήτησε προτάσεις για σειρά ζητημάτων. «Πολλά από αυτά που είπατε είναι ακριβώς αυτά που κάνουμε. Άρα μπορούμε να βρούμε βηματισμό έστω και αν το περιτύλιγμα είναι αυστηρής κριτικής. Αποφασίστε τι είδους αντιπολίτευση θέλετε να κάνετε, ουσιαστική, παραγωγική και βελτιωτική ή την “όχι σε όλα” που δεν είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έψεξε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, να μην ψηφίσει την κυβερνητική πρόταση για τον επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη.

«Αυτό που έχω δει είναι ότι επιμένετε σε αυτή τη γραμμή που με ανάγκασε στο παρελθόν να αποκαλέσω το ΠΑΣΟΚ, πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Εύχομαι για το καλό της δημοκρατίας να διαψευστώ. Έχετε ευκαιρία να αποδείξετε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες συναίνεσης εκεί που το Σύνταγμα τις απαιτεί», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, την ερχόμενη Πέμπτη, ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασουλάς, αναμένεται να θέσει εκ νέου ενώπιον της Διάσκεψης των Προέδρων την πρόταση για τον νέο επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη με στόχο να επιτευχθεί η πλειοψηφία των 3/5.

Το καρφί προς Σαμαρά και η αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού

Το τελευταίο επεισόδιο πάντως χθες, γράφτηκε στην πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, μετά και την αιχμηρή απάντηση συνεργατών του Αντώνη Σαμαρά στη φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη «δεν θα χαιρετηθώ, χαριεντιστώ ή συνδιαλλαγώ μαζί του (σ.σ. Νίκος Παππάς)», που ερμηνεύθηκε ως αιχμή προς τον πρώην πρωθυπουργό για τον χαιρετισμό του με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε εκδήλωση για τα βραβεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

«Είναι προφανές ότι ο Κ. Μητσοτάκης επιτίθεται στον κ. Σαμαρά όχι επειδή χαιρέτησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έτυχε να καθίσει δίπλα του σε δημόσια εκδήλωση. Ο πραγματικός λόγος βρίσκεται στα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία που διαταράσσονται καθημερινά πλέον, μέσα από αλλεπάλληλες προκλήσεις. Ας ασχοληθούμε λοιπόν με τα σοβαρά, στα σύνορά μας. Χωρίς άλλους επικίνδυνους πραγματικά χαριεντισμούς, βραχύβια «σύμφωνα φιλίας» και υποκλίσεις», κατέληγε η δήλωση των συνεργατών του κ. Σαμαρά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ελληνοτουρκικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.