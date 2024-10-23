Σαμαράς: Ο πραγματικός λόγος που ο Μητσοτάκης επιτίθεται είναι τα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία

Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αντώνη Σαμαράς μετά τη μομφή του πρωθυπουργού προς τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με τους «χαριεντισμούς» με τον καταδικασμένο στο Ειδικό Δικαστήριο Νίκο Παππά.

Αρχίζοντας τη δευτερολογία του στη Βουλή, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «απόρησαν κάποιοι γιατί δεν παρακολούθησα την τοποθέτηση του Νίκου Παππά».



Σημείωσε ότι «δεν αναγνωρίζω ως εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναν πολιτικό καταδικασμένο 13-0 από το Ειδικό Δικαστήριο, ούτε θα συνομιλήσω, ούτε θα χαριεντιστώ μαζί του».



Σύμφωνα με τον κ. Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε στον Αντώνη Σαμαρά όχι για το γεγονός ότι ο Νίκος Παππάς «έτυχε να καθίσει δίπλα του σε δημόσια εκδήλωση» αλλά «εξαιτίας των ενικών θεμάτων».



«Να ασχοληθούμε με τα σοβαρά στα σύνορά μας χωρίς άλλους επικίνδυνους πραγματικά χαριεντισμούς, βραχύβια «σύμφωνα φιλίας» και υποκλίσεις» αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός, αναφέρουν οι συνεργάτες του.

Η απάντηση Σαμαρά αναλυτικά

«Είναι προφανές ότι ο Κ. Μητσοτάκης επιτίθεται στον κ. Σαμαρά όχι επειδή χαιρέτησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έτυχε να καθίσει δίπλα του σε δημόσια εκδήλωση…



Άλλωστε η δήλωση του κ. Σαμαρά για τη σκευωρία Νοβαρτις, ότι θα πάει όλους τους υπεύθυνους «μέχρι τέλος», ισχύει στο ακέραιο.



Ο πραγματικός λόγος βρίσκεται στα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία που διαταράσσονται καθημερινά πλέον, μέσα από αλλεπάλληλες προκλήσεις. Όπως αυτή μόλις τώρα, με τη νέα Navtex της Τουρκίας.



Που μας ανακοίνωσε ότι όχι μόνον η Κάσος αλλά ούτε η Λέσβος ούτε και η Χίος έχουν υφαλοκρηπίδα!



Ας ασχοληθούμε λοιπόν με τα σοβαρά, στα σύνορά μας. Χωρίς άλλους επικίνδυνους πραγματικά χαριεντισμούς, βραχύβια «σύμφωνα φιλίας» και υποκλίσεις».



Πηγή: skai.gr

