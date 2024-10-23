«Να ξεκαβαλήσετε το καλάμι», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την τριτολογία του στη Βουλή αναφερόμενος στο περιστατικό κατά το οποίο αποχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της ομιλίας του Νίκου Παππά.

Ειδικότερα, είπε: «Το ύφος και η συμπεριφορά κυρίως υπουργών της ΝΔ δείχνουν ότι οι μέρες της παντοδυναμίας σας ανήκουν στο παρελθόν και πρέπει να ξεκαβαλήσετε από το καλάμι. Όσο συνεχίσετε έτσι τόσο επιταχύνετε την έξοδο από το Μαξίμου…Θα βρισκόμαστε εδώ ως αξιόπιστη προοδευτική δύναμη για να σας ανοίξουμε την πόρτα της εξόδου».

«Τον ακούσαμε να παραδίδει μαθήματα σε όλα τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης»

Ως προς τον ΑΣΕΠ, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την τριτολογία του ανέφερε : «Τον ακούσαμε να παραδίδει μαθήματα σε όλα τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ας τα πάρουμε ένα - ένα. Είναι υπεύθυνη η στάση η δική μας στο ζήτημα του ΑΣΕΠ; Είναι προοδευτική; Ας ακούσει ο ελληνικός λαός τι έφερε η ΝΔ με αυτή τη νομοθετική ρύθμιση. Τα ίδια ακούσαμε και το 21.

Και προσέθεσε «ότι είχατε εσείς λάθος και εμείς δίκιο. Έχω σήμερα 32 νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν μεσολαβήσει…πως είναι δυνατόν να μιλάτε για μια σωστή νομοθετική παρέμβαση; Ο νόμος αυτός θεωρείται αποτυχημένος. Εμείς είμαστε μανιχαΪστές; Λέμε άσπρο μαύρο; Προς θεού και ας τα ακούσει αυτά ο ελλ λαός…γιατί μας εγκαλεί; Γιατί δεν δεχτήκαμε να είναι 40 μόρια η μοριοδότηση για την εντοπιότητα, 5 για το διδακτορικό, 2 για το μεταπτυχιακό. Εμείς εκπροσωπούμε την αξιοκρατία».

Για τις πυρκαγιές ανέφερε ότι: «Μιλά για έναν νόμο που ήρθε στη βουλή και έχει μέσα τη διαχείριση των υδάτων της Θεσσαλίας… Υπέρ είμαστε στη διαχείριση των δασών…νομοθετείτε αποκλείοντας όλους τους δασικούς συνεταιρισμούς. Αποκλείοντας όλους τους μικρούς.

Θέλουμε ενιαία διαχείριση υδάτων και δασών αλλά θέλουμε και δημόσιο χαρακτήρα…εσείς τους αποκλείεται όμως όλους… Ακροδεξιά και ΝΔ, σας κακοχαρακτηρίζουμε; Εμείς δεν σας είπαμε ακροδεξιούς, αλλά γιατί χτες δεν δεχτήκατε την πρότασή μας;»

«Γιατί δεν στηρίζετε την πρότασή μας για τους Σπαρτιάτες;»

«Ο ΠΘ λέει ότι 3 μήνες περιμένουμε…συγγνώμη είχαμε εσωτερικές διαδικασίες. Έκλεισε θεσμικά και πολιτισμένα αυτός ο κύκλος και τώρα είμαστε έτοιμοι…δεν είδα να ψάχνετε συνεργασία όταν θέλατε να αλλάξετε στην ΑΔΑΕ. Τότε μια χαρά τα βρήκαμε με τον κ. Βελόπουλο… Γιατί δεν στηρίζετε την πρότασή μας για τους Σπαρτιάτες; Ποιος είναι ο λόγος ένα κόμμα να παίρνει χρήματα ενώ υπάρχει απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης; Μία απάντηση…

Δεν ήμουν εγώ το 2010 όταν καιγόταν η χώρα που με την ψήφο μου αν δεν υπήρχε το ΠΑΣΟΚ θα ήσασταν σήμερα ΠΘ της δραχμής.

«Οι πολίτες ψάχνουν λύσεις»

Η λέξη σταθμός είναι η λέξη ανθεκτικότητα. Για αυτό και στο Τ.Α οι Ευρωπαίοι έβαλαν και αυτόν τον όρο. Για να δουν σε ποια ζητήματα είμαστε ευάλωτοι… Δεν είπατε τίποτα για τους εποχικούς πυροσβέστες…εμείς θέλουμε λύσεις όμως. Η κυβέρνηση σας βρίσκεται σε αποδρομή…οι πολίτες ψάχνουν λύσεις και εμείς θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις…εμείς θα είμαστε δυναμικά και μέσα και εκτός της Βουλής απέναντι σε μια κυβέρνηση που συμπεριφέρεται αλαζονικά και προς εμάς και προς τα υπόλοιπα κόμματα. Αυτή την παρέλαση αλαζονείας θα την πληρώσετε…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.