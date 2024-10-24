Της Πηνελόπης Γκάλιου

Η χθεσινή κοινοβουλευτική πρεμιέρα για τους πολιτικούς αρχηγούς, τη νέα πολιτική περίοδο που ανοίγεται μπροστά, είχε εκτός από συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, μηνύματα εκατέρωθεν για τη στάση που προοιωνίζεται να τηρήσουν οι αρχηγοί μεταξύ τους, ως απόρροια των νέων πολιτικών συσχετισμών που ανέκυψαν το τελευταίο διάστημα.

Και μπορεί η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η αντιπολιτευτική τακτική και παρουσία του ΠΑΣΟΚ και του επανεκλεγέντα αρχηγού του, Νίκου Ανδρουλάκη, δεν προσδοκάται να έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις και τομές σε σχέση με την προηγούμενη θητεία του, ωστόσο τα μηνύματα που εκπέμφθηκαν από πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν σαφή.

Η εσωκομματική περιδίνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η δημοσκοπική – προς ώρας- κατάρρευσή του, σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση που αποτυπώνουν οι μετρήσεις για το ΠΑΣΟΚ, μετά τις εσωκομματικές εκλογές της Χαριλάου Τρικούπη, καθιστούν επί του πρακτέου το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρότι θεσμικά και κοινοβουλευτικά, εξακολουθεί και κατέχει το αξίωμα αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ.

Με μόνο δύο κινήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εξέλιξη της συζήτησης στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, κατέστησε σαφείς και τις δικές του προθέσεις. Ο ίδιος και η κυβέρνησή του, θεωρούν, πλέον, το ΠΑΣΟΚ ως τον βασικό πολιτικό και αντιπολιτευτικό αντίπαλο της ΝΔ.

Έντονη σημειολογία, προς αυτή την κατεύθυνση, είχε η επαναλαμβανόμενη κίνηση του πρωθυπουργού, μόλις ολοκλήρωσε την πρωτολογία του αλλά και η δευτερολογία του στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική περίοδο, να αποχωρήσει από την αίθουσα και να κατευθυνθεί στο γραφείου στη Βουλή, για όσο διαρκούσε η ομιλία του προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, και να επανέλθει για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Μία πρωτοβουλία που εξέπεμψε μηνύματα τόσο προς τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΠΑΣΟΚ. Η απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτύπωσε τη εικόνα που παρουσιάζει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο στο κοινό και τους υποστηρικτές του, αλλά και στους πολιτικούς τους αντιπάλους, δείχνοντας πως το ότι είναι «τύποις» αξιωματική αντιπολίτευση, επί της ουσίας έχει χάσει το ρόλο αυτό.

Επιπρόσθετα, η αποχώρηση του κ. Μητσοτάκη ερμηνεύτηκε και ως αποστροφή προς το πρόσωπο του Νίκου Παππά, τον οποίο δεν θέλει – όπως δήλωσε - να αναγνωρίσει ως θεσµικό του συνοµιλητή στη Βουλή εκφράζοντας με τη στάση του αυτή, την απαξίωση σε έναν πολιτικό που τον βαραίνει η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου για τους χειρισµούς του στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών.

«Δεν αναγνωρίζω ως εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναν πολιτικό καταδικασμένο με 13-0 στο ειδικό δικαστήριο. Προστατεύω το πολίτευμα, δεν θα χαιρετηθώ, θα χαριεντιστώ και συνδιαλλαγώ μαζί του. Όταν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, βρει αρχηγό και κομματισμό, θα είμαι εδώ να κάνουμε συζήτηση. Μην απορήσετε εάν αποχωρήσω, αυτή θα είναι η τακτική που θα ακολουθώ έως ότου ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέξει μόνιμο αρχηγό» ανέφερε ο πρωθυπουργός για τον Νίκο Παππά, στη δευτερολογία του.

Αντιθέτως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την επιστροφή του στα κυβερνητικά έδρανα δευτερόλεπτα αφού στο βήμα ανέβηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατέταξε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σε αναβαθμισμένο πολιτικό ρόλο έναντί του.

«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη νέα πολιτική κατάσταση που διαμορφώνεται», σχολίαζαν κυβερνητικοί παράγοντες, αναφερόμενοι στο νέο πολιτικό δίπολο που είναι στα σπάργανα επαναφέροντας μνήμες προ μνημονίων, που οδήγησαν στην τότε κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ και την ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ σε κυβερνητικό κόμμα.

